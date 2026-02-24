لحسم الصدارة.. موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بالدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، نظيره الإسماعيلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل أهدافًا متباينة للفريقين.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل سيراميكا اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 17 مباراة، بعدما حقق 11 فوزًا وتعادل في مواجهتين وتلقى 4 هزائم، ويطمح في استعادة الصدارة حال تحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 38 نقطة.

على الجانب الآخر، يعاني الإسماعيلي من تراجع كبير هذا الموسم، إذ يقبع في المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط من 17 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة، مقابل 13 خسارة، ليخوض اللقاء تحت ضغط البحث عن طوق النجاة.

على ماهر يحذر من المفاجآت

ويسعى المدير الفني علي ماهر لاستغلال الحالة المعنوية المتراجعة للمنافس، مطالبًا لاعبيه بعدم الاستهانة بالإسماعيلي، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز، مؤكدًا ضرورة العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات للحفاظ على حظوظ المنافسة.

العشري يتمسك بالأمل

في المقابل، يتمسك طارق العشري مدرب الإسماعيلي بأمل تصحيح المسار، واضعًا هدف الخروج بنتيجة إيجابية تعيد الثقة للاعبين وتُنهي دوامة النتائج السلبية التي تلاحق الفريق.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 2، في لقاء ينتظر أن يحمل إثارة خاصة في ظل طموحات متناقضة بين صاحب القمة وقاع الجدول.