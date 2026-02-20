لاعب الأهلي السابق: سيراميكا كليوباترا يمتلك أفضلية في المنافسة على الدوري

أكد أحمد عبدالفتاح، لاعب النادي الأهلي السابق، أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم تبدو قوية ، في ظل تقارب المستويات بين الأندية.



وقال عبدالفتاح، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد، إن سيراميكا كليوباترا يقدم مستويات مميزة هذا الموسم ويستحق التواجد في سباق الصدارة، مشيرًا إلى امتلاكه عناصر مميزة ومديرًا فنيًا قديرًا هو علي ماهر.



وأضاف أن عدم مشاركة سيراميكا كليوباترا في البطولات الإفريقية منحه أفضلية بدنية واضحة، حيث لا يعاني الفريق من الإجهاد مثل بقية الأندية.



كما أشار إلى أن الأهلي حقق فوزًا صعبًا على الجونة، متوقعًا حدوث تعثرات خلال الجولات المقبلة بسبب ضغط المباريات، لافتًا إلى أن نادي الزمالك بدأ يدخل أجواء المنافسة بعد أن كان بعيدًا عنها في وقت سابق من الموسم.