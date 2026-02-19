جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة

تستكمل مساء اليوم الخميس باقى مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز حيث

يواجه الأهلي نظيره الجونة في تمام التاسعة والنصف مساءً

يحتل فريق سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب الدوري ، برصيد 35 نقطة بينما يحل نادى الزمالك في المركز الثاني برصيد 31 نقطة ثم بيراميدز في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بينما احتل الأهلي المركز الرابع برصيد 30 نقطة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

1- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة

2- الزمالك 31 نقطة

3- بيراميدز 31 نقطة

4- الأهلي 30 نقطة

5- المصري 25 نقطة

6- سموحة 25 نقطة

7- زد 24 نقطة

8- وادي دجلة 24 نقطة

9- البنك الأهلي 22 نقطة

10- مودرن سبورت 22 نقطة

11- إنبي 21 نقطة

12- الجونة 20 نقطة

13- بتروجيت 20 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- الاتحاد السكندري 17 نقطة

16- المقاولون العرب 16 نقطة

17- حرس الحدود 14 نقطة

18- فاركو 13 نقطة

19- طلائع الجيش 12 نقطة

20- كهرباء الاسماعيلية 12 نقطة

21- الاسماعيلي 10 نقاط