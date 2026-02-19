أرتيتا بعد السقوط أمام وولفرهامبتون: يجب تقبل النتيجة ومحاولة التصحيح

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال عن التعادل مع وولفرهامبتون في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بالدوري الإنجليزي

وأكد أرتيتا في تصريحات صحفية على صعوبة تقبل نتيجة التعادل في الدقائق الأخيرة مشيرا لوجود تأثير كبير عاطفي على الفريق.

وأوضح : لم نقدم الأداء المطلوب لتحقيق الفوز في الدوري الإنجليزي وعلينا تقبل النتيجة في النهاية نحن نستحقها.

وأردف: الان نحن متأثيرا عاطفيا وحال الحديث عن أي شئ قد نؤثر على الفريق بالسلب ولا بد من المرور بفترات صعبة والجميع يرغب في تقديم أفضل ما لديه.

وأكمل :دفعنا الثمن في اللحظات الأخيرة وهذا يعلمنا الدرس لنحسن أساسياتنا بشكل كبير ولم نقدم مستوى ثابت في الشهور الأخيرة

وأختتم أرتيتا قائلا : علينا تقبل النتيجة وننتقد أنفسنا لأننا لم نكن على قدر كافي من الكفاءة لنقديم النستوى المطلوب لكن علينا مواجهة اللحظات الصعبة والعبور منها.

انتهت مباراة أرسنال وولفرهامبتون، بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 31 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أرسنال الأول عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 5.

ثم أضاف بييرو هينكابي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

فيما جاءت ثنائية وولفرهامبتون عن طريق هوجو بينو وريكاردو كالافيوري (بالخطأ في مرماه) في الدقيقتين 61، 90+4.