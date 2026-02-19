قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
سحر أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
طريقة عمل الكنافة بالمانجا.. خطوات سهلة جدا
النقل: تعاون بين سوبر جيت وبوسطة لتوصيل شحنات المحافظات في نفس اليوم

حمادة خطاب

شهد الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل توقيع برتوكول شراكة إستراتيجية بين شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) التابعة لوزارة النقل ، وشركة "بوسطة" لإطلاق نموذج مبتكر لنقل الشحنات بين المحافظات عبر محطات و أتوبيسات السوبر جيت

و قام بالتوقيع على البرتوكول كل من اللواء مهندس حسن الليثي الرئيس التنفيذي لشركة سوبر چيت ، ومحمد عزت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو  الاستغلال الاسثماري الامثل لأصول قطاع النقل، وتطوير نماذج تشغيل حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التكامل بين وسائل النقل والخدمات اللوجستية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية وتيسير حركة التجارة داخل مصر."

 مضيفا أن هذه الشراكة تعد الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تتيح تسليم واستلام الشحنات بين المحافظات من خلال اتوبيسات و محطات سوبر چيت ، بما يعزز سرعة عمليات النقل ويُسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لقطاع النقل، إلى جانب دعم نمو التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية على مستوى الجمهورية، مضيفاً أنه من المتوقع أن تصل الطاقة التشغيلية للخدمة إلى ما يصل إلى 6 ملايين شحنة سنويًا عند إكتمال مراحل التشغيل والتوسع، بما يعكس حجم الإمكانات الكبيرة للشراكة وقدرتها على دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية بين المحافظات.

لفت إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، ستقوم شركة "بوسطة" بتخصيص موظفين لها داخل عدد من محطات "سوبر چيت" المتفق عليها لإستلام الشحنات من العملاء، وتسجيلها على النظام الإلكتروني للشركة، وطباعة وإرفاق ملصقات الشحن، ثم تسليمها لسوبر چيت لنقلها بين المحافظات، كما ستتولى فرق شركة "بوسطة" إستلام الشحنات في محطات الوصول وإعادة إدخالها في منظومة الشركة لاستكمال إجراءات التوزيع والتسليم النهائي ، بينما تتولى سوبر چيت مسؤولية نقل الشحنات خلال رحلة الأتوبيس بين المحطات، بما يضمن سرعة وكفاءة الربط بين المحافظات.

ومن جانبه أكد اللواء حسن الليثي، الرئيس التنفيذي لشركة "سوبر چيت" أن التعاون مع بوسطة يعكس توجه الشركة نحو توسيع نطاق الاستفادة من شبكتها الواسعة بين المحافظات، وتقديم خدمات مبتكرة تتجاوز نقل الركاب لتشمل دعم قطاع الخدمات اللوجستية، بما يعزز القيمة التشغيلية لشبكة النقل التابعة لشركة "سوبر جيت" حيث من المقرر بدء تشغيل الخدمة تدريجيًا على عدد من الخطوط ذات الكثافة العالية، مع خطة للتوسع في مراحل لاحقة لتغطية المزيد من المدن والمحطات داخل مصر .و، قال محمد عزت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة ، فخورين بهذه الشراكة التي تمثل محطة مهمة في استراتيجية الشركة لبناء شبكة لوجستية أكثر سرعة وكفاءة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن التعاون مع سوبر چيت سيساعد في تقديم حلول نقل بين المحافظات بزمن أسرع وتكلفة تشغيلية أكثر كفاءة، بما يدعم الشركات والتجار والعملاء في مختلف أنحاء مصر.

مهندس كامل الوزير وزير النقل الاتحاد العربي سوبر جيت

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

دعاء أول يوم في رمضان

دعاء أول يوم رمضان.."اللهم كما بلغتنا شهر رمضان بالصحة والعافية فأعنا فيه على الصيام والقيام"

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

