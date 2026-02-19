الرئيس الفرنسي: أوروبا ملاذ آمن للابتكار والاستثمار

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس أن أوروبا "ملاذ آمن"، وليست مُركزة "بشكل أعمى" على التنظيم، خلافًا لما تدعيه الولايات المتحدة، وعازمة على المشاركة في وضع "قواعد اللعبة" في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال في قمة الذكاء الاصطناعي في نيودلهي "خلافًا لما يقوله بعض الأصدقاء غير المطلعين، فإن أوروبا ليست مُركزة بشكل أعمى على التنظيم... أوروبا ملاذ آمن (للابتكار والاستثمار)، والملاذات الآمنة هي التي تنتصر على المدى البعيد".

وأضاف: "نحن مصممون على مواصلة وضع قواعد اللعبة، وبالتعاون مع حلفائنا، كالهند، لأننا نؤمن بالقيم الأساسية المشتركة، والعلم، وسيادة القانون، والتوازن العالمي، والتعددية الفعّالة، والابتكار لما فيه مصلحة الجميع" كما أورد راديو فرنسا الدولي.