قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
العراق يرفع الحظر عن استيراد العصائر والمربات والمخبوزات المصرية
وزير الكهرباء يبحث مع سفير الدانمارك فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة
تحول تاريخي.. كأس العالم للأندية على أعتاب التوسعة الكبرى
اكتشاف مبنى من الحجر الجيري يُرجح انتماؤه لمعبد الملك أبريس بميت رهينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي: أوروبا ملاذ آمن للابتكار والاستثمار

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
أ ش أ

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس أن أوروبا "ملاذ آمن"، وليست مُركزة "بشكل أعمى" على التنظيم، خلافًا لما تدعيه الولايات المتحدة، وعازمة على المشاركة في وضع "قواعد اللعبة" في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال في قمة الذكاء الاصطناعي في نيودلهي "خلافًا لما يقوله بعض الأصدقاء غير المطلعين، فإن أوروبا ليست مُركزة بشكل أعمى على التنظيم... أوروبا ملاذ آمن (للابتكار والاستثمار)، والملاذات الآمنة هي التي تنتصر على المدى البعيد".

وأضاف: "نحن مصممون على مواصلة وضع قواعد اللعبة، وبالتعاون مع حلفائنا، كالهند، لأننا نؤمن بالقيم الأساسية المشتركة، والعلم، وسيادة القانون، والتوازن العالمي، والتعددية الفعّالة، والابتكار لما فيه مصلحة الجميع" كما أورد راديو فرنسا الدولي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا ملاذ آمن الولايات المتحدة وضع قواعد اللعبة مجال الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة إم إن تي

"التنمية المحلية والبيئة" و"إم إن تي" للتنمية المستدامة تطلقان مبادرة "لينا كلنا" لتحسين جودة الحياة

مجمع كهنة

الأنبا ميخائيل ومجمع كهنة حلوان في ضيافة دير درنكة بأسيوط

صورة ارشيفية

الأعلى للإعلام يستدعي مدير الحساب الإلكتروني لـ "راديو الزمالك"

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد