في يوم رؤية هلال رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء
26 فبراير .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
النيل منفعة مشتركة..وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس كينيا
صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة
موسكو: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الجو هيقلب.. أمطار وانخفاض مفاجئ فى الحرارة يضرب البلاد الساعات القادمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
رصد إلكتروني.. كيف تحولت استغاثات السوشيال ميديا لطوق نجاة لـ6 حالات إنسانية بـ6 محافظات؟
أخبار البلد

وزارة النقل تعلن مواعيد الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان

الاتوبيسات الترددي
الاتوبيسات الترددي
حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل المصرية مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان المبارك، في إطار خطة الدولة لتيسير حركة تنقل المواطنين ودعم خدمات النقل الجماعي.

وأوضحت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي أن أول أتوبيس ينطلق يوميًا من محطتي أكاديمية الشرطة والإسكندرية الزراعي في تمام الساعة السادسة صباحًا، على أن يتحرك آخر أتوبيس من المحطتين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بما يضمن استمرار الخدمة على مدار اليوم لتلبية احتياجات الركاب خلال الشهر الكريم.

وأكدت أن هذه المواعيد تأتي ضمن إجراءات تشغيل مرنة تتناسب مع طبيعة شهر رمضان وزيادة الطلب على وسائل النقل، خاصة خلال فترات ما قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح، مع استمرار المتابعة لضمان انتظام الخدمة وتقليل زمن التقاطر بين الرحلات.

يُعد مشروع الأتوبيس الترددي أحد مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها وزارة النقل المصرية لربط التجمعات السكنية بمحاور الحركة الرئيسية، والحد من الازدحام المروري واستهلاك الوقود، ضمن خطة تطوير منظومة النقل المستدام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة على الطريق الدائري والمناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة.

وزارة النقل الأتوبيس الترددي شهر رمضان

