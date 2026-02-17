وزارة النقل تعلن مواعيد الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة النقل المصرية مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان المبارك، في إطار خطة الدولة لتيسير حركة تنقل المواطنين ودعم خدمات النقل الجماعي.

وأوضحت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي أن أول أتوبيس ينطلق يوميًا من محطتي أكاديمية الشرطة والإسكندرية الزراعي في تمام الساعة السادسة صباحًا، على أن يتحرك آخر أتوبيس من المحطتين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بما يضمن استمرار الخدمة على مدار اليوم لتلبية احتياجات الركاب خلال الشهر الكريم.

وأكدت أن هذه المواعيد تأتي ضمن إجراءات تشغيل مرنة تتناسب مع طبيعة شهر رمضان وزيادة الطلب على وسائل النقل، خاصة خلال فترات ما قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح، مع استمرار المتابعة لضمان انتظام الخدمة وتقليل زمن التقاطر بين الرحلات.

يُعد مشروع الأتوبيس الترددي أحد مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها وزارة النقل المصرية لربط التجمعات السكنية بمحاور الحركة الرئيسية، والحد من الازدحام المروري واستهلاك الوقود، ضمن خطة تطوير منظومة النقل المستدام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة على الطريق الدائري والمناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة.