قمة ثأرية بين ريال مدريد وبنفيكا في ملحق دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب النور قمة أوروبية مرتقبة اليوم، الثلاثاء، بين بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا وحسابات مفتوحة بين الفريقين.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة، إذ تأتي بعد أسابيع قليلة من لقائهما في ختام مرحلة الدوري، حين نجح بنفيكا في تحقيق فوز لافت بنتيجة 4-2، مؤكدًا قدرته على مجاراة كبار القارة وفرض إيقاعه أمام أحد أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة.

وتعد المواجهة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين هذا الموسم، حيث يتطلع كل طرف إلى قطع خطوة جديدة نحو الأدوار الإقصائية، في صراع يجمع بين التاريخ العريق والطموح المتجدد.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بشعار استعادة الهيبة الأوروبية، ساعيًا لتعويض خسارته السابقة وتأكيد حضوره القاري المعتاد في المواعيد الكبرى.

ويأمل مدربه ألفارو أربيلوا في قيادة الفريق لنتيجة إيجابية خارج الديار تعيد الثقة للاعبين قبل موقعة الإياب الحاسمة.

في المقابل، يتسلح بنفيكا بعاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى دفعة معنوية من الانتصار الأخير، واضعًا نصب عينيه تحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل الذهاب إلى مدريد.