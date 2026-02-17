مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن

بعث المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وقال رئيس مجلس النواب - في نص البرقية : "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية تحية إعزاز وتقدير لسيادتكم.. وبعد، في هذه الأيام المباركة، ومع إطلالة شهر رمضان المبارك، الذي أُنزل فيه القرآن، ورُسخت فيه معاني الإخلاص، وقوة الإيمان وصدق العزم على مواصلة بناء الأوطان والنهوض بها.

وتابع رئيس المجلس في برقيته: وإذ يطيبُ لي بهذه المناسبة الكريمة أن أُزجي لسيادتكم باسمي وباسم كافةِ أعضاء المجلس ، أجل وأسمى آيات التهاني وأزكَى الأمنيات، سائلاً المولى جلت قدرته أن يُمدكم بعونه في ظل سعيكم لرفعة هذا الوطن، وتحقيق ما يصبو إليه أبناء شعبه من عزةٍ واستقرار".

وأضاف رئيس مجلس النواب، في برقيته: "كما أسألُ اللهَ -عز وجل- أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كُلِ مكروهٍ وسوء، وأن يجعلَ هذا شهرَ خيرٍ وبركة على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.. حفظكم اللهُ ذخراً للوطن، وكل عام وسيادتكم بخير".