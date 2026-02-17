ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي

وصل الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في الساعات الأولى من صباح اليوم /الثلاثاء/ إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تركز على التعاون في مجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" أن هذه الزيارة الرسمية تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة القائمة بين البلدين، مع وجود احتمالية لإبرام صفقة ضخمة لشراء 114 طائرة مقاتلة من طراز "رافال".

ووصل الرئيس ماكرون برفقة زوجته بريجيت، إلى مدينة /مومباي/ العاصمة المالية للبلاد ومن المقرر أن يتوجه إلى /نيودلهي/ غدا /الأربعاء/ (18 فبراير الجاري) لحضور قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".

وتعد هذه القمة امتدادا مباشرا للعمل الذي تم إنجازه في باريس، بهدف تحقيق ذكاء اصطناعي مستدام ومتاح للجميع وفي خدمة المصلحة العامة.

ويرافق الرئيس الفرنسي وفد اقتصادي رفيع المستوى وإلى جانب العقود الضخمة المحتملة، يسعى قصر الإليزيه إلى الارتقاء بالعلاقات مع الهند، الشريك الاستراتيجي، إلى مستوى جديد.

وكان الرئيس الفرنسي قد كتب على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "سنعمل معا على تعزيز تعاوننا .. أراك غدا يا صديقي العزيز ناريندرا مودي (رئيس الوزراء الهندي)".

وتعد هذه الزيارة فرصة لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية الفرنسية الهندية، وهي ركيزة أساسية لاستراتيجية فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفرصة لتبادل وجهات النظر حول الأولويات الرئيسية على المستوى الدولي واستكشاف أوجه التقارب بين أجندات مجموعة السبع ومجموعة البريكس.