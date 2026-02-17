قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو
بالصور

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

أسماء عبد الحفيظ

مع اقتراب شهر رمضان، تبدأ ربات البيوت في تجهيز أساسيات السفرة الرمضانية، ويأتي الخيار المخلل في مقدمة الأطباق التي لا تخلو منها مائدة الإفطار. طعمه الحامض المقرمش يفتح الشهية ويكمل أطباق مثل الفول، البطاطس، والشاورما، لذلك تبحث كثيرات عن طريقة عمل خيار مخلل في البيت بطعم المحلات ونتيجة مضمونة.

 طريقة عمل خيار مخلل  

في هذا التقرير نقدم لكِ الطريقة الصحيحة خطوة بخطوة، مع أهم أسرار نجاح التخليل والحفاظ على القرمشة، للشيف مني بهاء.

طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في المنزل

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات  


المكونات:

  • 1 كيلو خيار صغير طازج يفضل خيار التخليل
  • 4 أكواب ماء
  • 4 ملاعق كبيرة ملح خشن
  • 1 كوب خل أبيض
  • 5 فصوص ثوم
  • ملعقة صغيرة سكر اختياري
  • ملعقة صغيرة كزبرة جافة أو شطة حسب الرغبة
  • ورق لورا أو حبوب فلفل أسود اختياري

خطوات التحضير:

  • اختيار الخيار المناسب
    احرصي على اختيار خيار صغير، صلب، وخالٍ من التلف. القوام الصلب هو سر القرمشة.
  • غسل وتجفيف الخيار جيدًا
    يُغسل بالماء جيدًا لإزالة أي أتربة، ثم يُترك ليجف تمامًا.
  • تحضير محلول التخليل
    في وعاء، اخلطي الماء مع الملح والخل والسكر حتى يذوب الملح تمامًا.
  • ترتيب الخيار في البرطمان
    ضعي الثوم في القاع، ثم رصي الخيار بإحكام داخل برطمان زجاجي نظيف ومعقم.
    أضيفي التوابل حسب الرغبة.
  • إضافة محلول التخليل
    اسكبي الخليط فوق الخيار حتى يغطيه تمامًا.
  • إغلاق البرطمان بإحكام
    يُحفظ في مكان جاف بعيدًا عن الشمس لمدة 5 إلى 7 أيام قبل الاستخدام.
  • سر القرمشة الذي لا يعرفه الكثيرون
  • لا تستخدمي ماءً ساخنًا أبدًا.
  • لا تقللي كمية الملح، فهو عنصر أساسي للحفظ.
  • يمكن إضافة ورقة عنب أو قطعة جزر للمساعدة في الحفاظ على القوام.
  • تأكدي من أن الخيار مغمور بالكامل في السائل حتى لا يفسد.

كم مدة صلاحية الخيار المخلل؟

إذا تم حفظه في الثلاجة بعد الفتح، يمكن أن يستمر لعدة أسابيع.
لكن يفضل استهلاكه خلال شهر للحصول على أفضل طعم وجودة.

لماذا يفسد المخلل أحيانًا؟

من أشهر الأسباب:

  • استخدام برطمان غير معقم
  • تقليل نسبة الملح
  • ترك الخيار مكشوفًا فوق سطح الماء
  • دخول ملعقة مبللة أو غير نظيفة داخل البرطمان
  • الاهتمام بالنظافة خطوة أساسية لنجاح التخليل.

فوائد تناول الخيار المخلل باعتدال

رغم احتوائه على نسبة ملح مرتفعة، إلا أن تناوله بكميات معتدلة قد:

  • يساعد على فتح الشهية
  • يدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء
  • يضيف نكهة مميزة للأطعمة
  • لكن يُنصح مرضى الضغط بتقليل الكمية بسبب نسبة الصوديوم.
قبل رمضان خيار مخلل طريقة عمل خيار مخلل طريقة عمل خيار مخلل مقرمش الخيار المخلل

المزيد

