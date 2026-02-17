مع اقتراب شهر رمضان، تبدأ ربات البيوت في تجهيز أساسيات السفرة الرمضانية، ويأتي الخيار المخلل في مقدمة الأطباق التي لا تخلو منها مائدة الإفطار. طعمه الحامض المقرمش يفتح الشهية ويكمل أطباق مثل الفول، البطاطس، والشاورما، لذلك تبحث كثيرات عن طريقة عمل خيار مخلل في البيت بطعم المحلات ونتيجة مضمونة.

طريقة عمل خيار مخلل

في هذا التقرير نقدم لكِ الطريقة الصحيحة خطوة بخطوة، مع أهم أسرار نجاح التخليل والحفاظ على القرمشة، للشيف مني بهاء.

طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في المنزل

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات



المكونات:

1 كيلو خيار صغير طازج يفضل خيار التخليل

4 أكواب ماء

4 ملاعق كبيرة ملح خشن

1 كوب خل أبيض

5 فصوص ثوم

ملعقة صغيرة سكر اختياري

ملعقة صغيرة كزبرة جافة أو شطة حسب الرغبة

ورق لورا أو حبوب فلفل أسود اختياري

خطوات التحضير:

اختيار الخيار المناسب

احرصي على اختيار خيار صغير، صلب، وخالٍ من التلف. القوام الصلب هو سر القرمشة.

يُغسل بالماء جيدًا لإزالة أي أتربة، ثم يُترك ليجف تمامًا.

في وعاء، اخلطي الماء مع الملح والخل والسكر حتى يذوب الملح تمامًا.

ضعي الثوم في القاع، ثم رصي الخيار بإحكام داخل برطمان زجاجي نظيف ومعقم.

أضيفي التوابل حسب الرغبة.

اسكبي الخليط فوق الخيار حتى يغطيه تمامًا.

يُحفظ في مكان جاف بعيدًا عن الشمس لمدة 5 إلى 7 أيام قبل الاستخدام.

لا تستخدمي ماءً ساخنًا أبدًا.

لا تقللي كمية الملح، فهو عنصر أساسي للحفظ.

يمكن إضافة ورقة عنب أو قطعة جزر للمساعدة في الحفاظ على القوام.

تأكدي من أن الخيار مغمور بالكامل في السائل حتى لا يفسد.

كم مدة صلاحية الخيار المخلل؟

إذا تم حفظه في الثلاجة بعد الفتح، يمكن أن يستمر لعدة أسابيع.

لكن يفضل استهلاكه خلال شهر للحصول على أفضل طعم وجودة.

لماذا يفسد المخلل أحيانًا؟

من أشهر الأسباب:

استخدام برطمان غير معقم

تقليل نسبة الملح

ترك الخيار مكشوفًا فوق سطح الماء

دخول ملعقة مبللة أو غير نظيفة داخل البرطمان

الاهتمام بالنظافة خطوة أساسية لنجاح التخليل.

فوائد تناول الخيار المخلل باعتدال

رغم احتوائه على نسبة ملح مرتفعة، إلا أن تناوله بكميات معتدلة قد: