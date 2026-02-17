قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف بكتيريا عمرها 5000 عام مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة بكهف جليدي في رومانيا
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
توك شو

لجنة الأمن القومي الإيرانية: نحن في موقف أقوى ..وقادرون على حماية مصالحنا

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن لجنة الأمن القومي الإيرانية، أعلنت رفع العقوبات شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نووي.


وأضافت لجنة الأمن القومي الإيرانية، أننا مستعدون لتعديل نسبة تخصيب اليورانيوم مقابل الحصول على امتيازات، وواشنطن حاولت فرض ضغوط عسكرية في مفاوضات سابقة ولم تنجح.

وأوضحت لجنة الأمن القومي الإيرانية، أننا ندخل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن بحذر شديد، وطهران تركز فقط على الملف النووي ولا قضايا هامشية على جدول الأعمال.

وتابعت لجنة الأمن القومي الإيرانية، أن إيران اليوم في موقف أقوى من ذي قبل، وقادرون على حماية مصالحنا الوطنية بكل إمكاناتنا.


 

إيران اتفاق نووي لجنة الأمن القومي الإيرانية القاهرة الإخبارية

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

مسئول روسي: الوضع في بحر البلطيق معقد مع إنشاء "ناتو" قوة هجومية

مسئول روسي: الوضع في بحر البلطيق معقد مع إنشاء "ناتو" قوة هجومية

مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ترسّخ حضورها العالمي بوصولها إلى 36 ألف مستفيد في 3 دول عام 2025

مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية توسّع حضورها الدولي في 2025 وتدعم أكثر من 36 ألف مستفيد

إيران وأمريكا

جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وامريكا بسويسرا

بالصور

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

