لجنة الأمن القومي الإيرانية: نحن في موقف أقوى ..وقادرون على حماية مصالحنا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن لجنة الأمن القومي الإيرانية، أعلنت رفع العقوبات شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نووي.



وأضافت لجنة الأمن القومي الإيرانية، أننا مستعدون لتعديل نسبة تخصيب اليورانيوم مقابل الحصول على امتيازات، وواشنطن حاولت فرض ضغوط عسكرية في مفاوضات سابقة ولم تنجح.

وأوضحت لجنة الأمن القومي الإيرانية، أننا ندخل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن بحذر شديد، وطهران تركز فقط على الملف النووي ولا قضايا هامشية على جدول الأعمال.

وتابعت لجنة الأمن القومي الإيرانية، أن إيران اليوم في موقف أقوى من ذي قبل، وقادرون على حماية مصالحنا الوطنية بكل إمكاناتنا.



