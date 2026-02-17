قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
سي إن إن: الولايات المتحدة تُصعد الضغط العسكري على إيران قبيل محادثات مصيرية
قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء
كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة
لزيادة الدخل وتربية الماشية.. كيف تستفيد من دعم الحكومة في مشروع البتلو؟
توك شو

رئيس البرلمان: إيران موحدة ضد المشروع الإسرائيلي الهادف لإشعال حرب أهلية

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، يفيد بأن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف قال إن إيران موحدة ضد المشروع الإسرائيلي الهادف إلى إشعال حرب أهلية.


وأضاف رئيس البرلمان الإيراني، أن من يسعى إلى فرض مزيد من العقوبات ويحرض على قـ ـتل الإيرانيين لا يعنيه الوطن وليس لديه أي خط أحمر، والجهات المعنية ستلاحق المسؤولين عن قتل الإيرانيين وستعاقبهم دون أي تساهل.

في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠إنه سيشارك بصورة غير مباشرة في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، والمقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء في جنيف.

وأضاف ترامب للصحفيين ‌على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة. ستكون بالغة ‌الأهمية".

وأكد ترامب أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.

وتابع أن إيران سعت إلى مفاوضات صعبة، لكنها تعلّمت عواقب هذا الموقف المتشدد الصيف الماضي عندما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية ⁠إيرانية.

وأشار ترامب إلى ‌أن الإيرانيين لديهم هذه المرة دافع للتفاوض، قائلا "⁠لا أعتقد أنهم يريدون (تحمل) عواقب عدم إبرام ⁠اتفاق".

البرلمان الإيراني رئيس البرلمان الإيراني إيران

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

إيران

رئيس البرلمان: إيران موحدة ضد المشروع الإسرائيلي الهادف لإشعال حرب أهلية

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026| فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

