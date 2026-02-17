قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
مفاوضات صعبة اليوم بين إيران وأمريكا في جنيف

تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف اليوم الثلاثاء بهدف حل نزاعهما النووي المستمر منذ فترة طويلة، مع قلة المؤشرات الواضحة على التوصل إلى حل وسط في ظل حشد واشنطن لقواتها العسكرية في المنطقة.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيشاركان في المفاوضات التي تتوسط فيها سلطنة عمان، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.


وفي الوقت نفسه، يستعد الجيش الأمريكي لاحتمال شن عمليات عسكرية ضد إيران لأسابيع إذا أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم، وفقًا لما صرح به مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز.

وبدأت إيران مناورات عسكرية يوم الاثنين في مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي وطريق رئيسي لتصدير النفط من دول الخليج العربي، التي تدعو إلى الدبلوماسية لإنهاء النزاع.


استأنفت طهران وواشنطن المفاوضات في السادس من فبراير بشأن نزاعهما المستمر منذ عقود.

وتعتقد واشنطن وحليفتها المقربة إسرائيل أن إيران تطمح إلى امتلاك سلاح نووي يهدد وجود إسرائيل.

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي تمامًا، رغم أنها خصبت اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز بكثير النقاء اللازم لتوليد الطاقة، وتقترب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة نووية.

وتدرك طهران تمامًا أن محاولة سابقة لإحياء المحادثات كانت جارية في يونيو من العام الماضي، عندما شنت إسرائيل، حليفة واشنطن، حملة قصف على إيران، وانضمت إليها قاذفات أمريكية استهدفت مواقع نووية. ومنذ ذلك الحين، أعلنت طهران وقفها لأنشطة التخصيب.

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

الفنان محمد متولي

في ذكراه.. اللحظات الأخيرة فى حياة محمد متولي

ليلى مراد

في ذكراها.. قصة ليلى مراد وأنور وجدي واعتناقها الإسلام

سارة سلامة

سارة سلامة تتألق بإطلالة شتوية أنيقة في باريس

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

