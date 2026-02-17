مفاوضات صعبة اليوم بين إيران وأمريكا في جنيف

تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف اليوم الثلاثاء بهدف حل نزاعهما النووي المستمر منذ فترة طويلة، مع قلة المؤشرات الواضحة على التوصل إلى حل وسط في ظل حشد واشنطن لقواتها العسكرية في المنطقة.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيشاركان في المفاوضات التي تتوسط فيها سلطنة عمان، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.



وفي الوقت نفسه، يستعد الجيش الأمريكي لاحتمال شن عمليات عسكرية ضد إيران لأسابيع إذا أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم، وفقًا لما صرح به مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز.

وبدأت إيران مناورات عسكرية يوم الاثنين في مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي وطريق رئيسي لتصدير النفط من دول الخليج العربي، التي تدعو إلى الدبلوماسية لإنهاء النزاع.



استأنفت طهران وواشنطن المفاوضات في السادس من فبراير بشأن نزاعهما المستمر منذ عقود.

وتعتقد واشنطن وحليفتها المقربة إسرائيل أن إيران تطمح إلى امتلاك سلاح نووي يهدد وجود إسرائيل.

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي تمامًا، رغم أنها خصبت اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز بكثير النقاء اللازم لتوليد الطاقة، وتقترب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة نووية.

وتدرك طهران تمامًا أن محاولة سابقة لإحياء المحادثات كانت جارية في يونيو من العام الماضي، عندما شنت إسرائيل، حليفة واشنطن، حملة قصف على إيران، وانضمت إليها قاذفات أمريكية استهدفت مواقع نووية. ومنذ ذلك الحين، أعلنت طهران وقفها لأنشطة التخصيب.