النيل منفعة مشتركة..وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس كينيا

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يوم الإثنين ١٦ فبراير، الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وذلك خلال الزيارة الرسمية لجمهورية كينيا.

نقل الوزير عبد العاطي تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه فخامة الرئيس ويليام روتو، وقام بتسليمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، معرباً عن تقدير مصر للعلاقات الأخوية، بين البلدين الشقيقين والتقدير الكبير الذي يحمله الرئيس للرئيس الكيني ولسياسته المتزنة التي تدعم تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي وفي القارة الأفريقية بوجه عام.

وأشاد وزير الخارجية بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع “إعلان القاهرة” خلال الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس ويليام روتو إلى مصر في نهاية يناير ٢٠٢٥.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين في القاهرة خلال العام الجاري، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون المشرك في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الارهاب والموارد المائية والري والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمناطق اللوجستية والنقل البحري، إلى جانب تجديد الاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المصرية في كينيا، وتشجيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطرق.

وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة، مبرزاً ضرورة التمسك بالتوافق وروح الأخوة بين دول حوض النيل لاستعادة الشمولية ورفض الإجراءات الأحادية، مرحباً بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وفقاً للقانون الدولي وبما يحفظ مصالح جميع دول الحوض.

أكد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على تعزيز التعاون الفني مع جمهورية كينيا الشقيقة في مجالات حفر الآبار الجوفية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتنفيذ وتشغيل نظم الري الحديثة، وبناء القدرات والتدريب، بما يدعم أولويات كينيا الوطنية في قطاع المياه. أشار الدكتور سويلم إلى حرص مصر على دعم مبادرة الرئيس الكينى لتعزيز ودعم البنية التحتية المائية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، مؤكدًا استعداد مصر لتبادل خبراتها الفنية ودعم التعاون في هذا المجال. كما أوضح أن مصر ترحب بدعم مشروعات السدود الكينية من خلال آلية التمويل المصرية الجديدة بقيمة مبدئية ١٠٠ مليون دولار لدعم دراسة وتنفيذ مشروعات السدود بدول حوض النيل الجنوبي.

نوه الدكتور سويلم إلى أن التجارب الدولية الناجحة في منظمات أحواض الأنهار تُظهر أهمية الأطر التعاونية القائمة على احترام قواعد القانون الدولي للمياه، ومراعاة شواغل جميع الأطراف، وتعزيز مبدأ التوافق. كما أكد سيادته أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها الإطار الجامع لكافة دول الحوض.

ومن جانبه، طلب فخامة الرئيس ويليام روتو نقل تحياته وتقديره إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أشاد بالأدوار البناءة التى يضطلع بها سيادته فى دعم الامن والاستقرار فى أفريقيا والشرق الاوسط، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، ومؤكداً تطلع كينيا لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة.