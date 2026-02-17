قرعة ربع نهائي الكونفدرالية بمشاركة المصري والزمالك.. الموعد والقنوات الناقلة

تُقام اليوم الثلاثاء مراسم قرعة دور ربع النهائي (دور الـ8) لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، وذلك من أجل تحديد مواجهات الفرق المتأهلة ومسار البطولة حتى المباراة النهائية.





ويُنظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مراسم القرعة داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وسط اهتمام كبير من الجماهير المصرية، خاصة مع تواجد فريقين من مصر ضمن الفرق المتأهلة.

الزمالك والمصري يمثلان مصر في الدور المقبل



نجح نادي الزمالك في التأهل إلى دور الـ8 بعدما حسم صدارة المجموعة الرابعة، محققًا 11 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراتين، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.





وفي نفس المجموعة، حجز النادي المصري بطاقة التأهل بعدما أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق 3 انتصارات، وتعادل وحيد، وخسارتين.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

تضم قائمة المتأهلين إلى ربع النهائي أندية قوية من مختلف الدول الإفريقية، وهي:

اتحاد العاصمة الجزائري، أولمبيك آسفي المغربي، الوداد المغربي، مانياما يونيون من الكونغو الديمقراطية، شباب بلوزداد الجزائري، نادي أوتوهو من جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى الزمالك والمصري من مصر.



نظام قرعة ربع النهائي

يتم تقسيم الأندية إلى مستويين، حيث يضم المستوى الأول أصحاب صدارة المجموعات، بينما يضم المستوى الثاني أصحاب المركز الثاني. وبحسب النظام، يواجه كل فريق من المستوى الأول فريقًا من المستوى الثاني.

وبذلك، سيكون الزمالك على موعد مع أحد الفرق: أولمبيك آسفي المغربي أو مانياما الكونغولي أو أوتوهو الكونغولي.

بينما يواجه المصري أحد الفرق: اتحاد العاصمة الجزائري أو شباب بلوزداد الجزائري أو الوداد المغربي.

موعد القرعة والقنوات الناقلة



تنطلق قرعة ربع النهائي اليوم الثلاثاء 17 فبراير في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، و2 ظهرًا بتوقيت السعودية.

وتُنقل مراسم القرعة عبر قناة أون سبورت، وبي إن سبورت الإخبارية، والقناة الرياضية المغربية، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الإفريقي الرسمية على يوتيوب عبر CAF TV



