الكونفدرالية الأفريقية.. شباب بلوزداد يتقدم على اوتوهو بهدفين في الشوط الأول

انتهي الشوط الاول بين شباب بلوزداد الجزائري و أوتوهو الكونغولي بتقدم شباب بلوزداد ، بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي في الجوله الاخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

احرز اللاعب عبد النور بلحسيني الهدف الاول لشباب بلوزداد في الدقيقة 14 من اللقاء بينما احرز فريد الملالي الهدف الثاني لبلوزداد في الدقيقة 41 من اللقاء.

وتأهل شباب بلوزداد الجزائري إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية، عقب فوزه على سينغيدا بلاك ستارز بهدف دون رد الأسبوع الماضي

وجاء تشكيل شباب بلوزداد أمام أوتوهو كالتالي

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - يوسف لعوافي - خاسف نوفل

خط الوسط: عبد المالك قلالش - سليم بوخنشوش - عبدالرؤوف بنغيث - فريد الملالي

خط الهجوم: عبد النور بلحسيني - لطفي بوصوار