الوداد المغربي يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية عقب الفوز أمام عزام التنزاني

تأهل فريق الوداد المغربي لدور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية عقب فوزه امام عزام التنزاني بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الأحد في اطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء

حيث فرض الفريق الأحمر أفضليته خلال أطوار المواجهة، قبل أن ينجح في فك شفرة الدفاع التنزاني في

واحرز الاعب محمد مفيد الهدف الاول للوداد فب الدقيقة 64 من عمر المباراة

واحرز الهدف الثاني اللاعب وليد ناسي بتمريرة من النجم حكيم زياش

وبهذه النتيجه تاهل الوداد رسميا لدور ربع النهاىي في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة