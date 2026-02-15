صحيفة: اليونان تعتزم الانضمام إلى قوات حفظ السلام الدولية في غزة

تعتزم اليونان الانضمام إلى القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة، بإرسال كتيبة خاصة تضم مركبات مدرعة بالإضافة إلى توفير عدد من الأطباء والمهندسين.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، أنه من المرجح أن تستخدم أثينا مركبات أمنية مدرعة من طراز "إم1117"، وهي من النوع الذي تستخدمه الشرطة العسكرية الأمريكية.

تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع رغبة الحكومة في أن تشارك اليونان بشكل أكثر نشاطًا في إدارة الأزمات في المناطق المجاورة لها على الأقل.

يذكر أن القوة الدولية لتحقيق الاستقرار هي جزء من خطة السلام في غزة التي اتفقت عليها حماس وإسرائيل في أكتوبر الماضي، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليونان كانت من أوائل الدول التي أيدت اقتراح الولايات المتحدة بإنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة.

وبحسب الصحيفة، لم يتم تحديد موعد نشر القوة اليونانية بعد، ولكن تم بالفعل إيفاد ضابطين يونانيين إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في مدينة كريات جات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.