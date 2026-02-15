قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأرقام.. مقارنة بين آخر ثلاثة مدربين للأهلي في أول 23 مباراة
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
قبل الإعلان الرسمي: تغييرات كبيرة في خريطة المحافظين وأداء اليمين غدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رنا عبد الرحمن

تشهد الساحة التنفيذية حالة من الترقب مع اقتراب صدور حركة محافظين جديدة يُنتظر إعلانها رسميًا خلال ساعات، وسط مؤشرات تؤكد أنها ستكون من أوسع الحركات خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث عدد المحافظات المشمولة بالتغيير أو حجم التنقلات بين القيادات.

ومن المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين الدستورية غدًا الاثنين، بينما يستمر المحافظون الذين لم تشملهم الحركة في مواقعهم دون إعادة أداء اليمين، وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.

دعوات لعدم الانسياق وراء الشائعات

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، شدد محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير «أخبار اليوم»، على ضرورة الاعتماد حصريًا على البيانات الرسمية في ما يتعلق بالحركة المرتقبة، محذرًا من تداول معلومات غير مؤكدة في ظل حالة الترقب الحالية.

وأكد أن المرحلة التي تسبق إعلان مثل هذه القرارات تشهد بطبيعتها تداول تكهنات عديدة، إلا أن الصورة النهائية لا تُحسم إلا بعد اعتمادها رسميًا، داعيًا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والالتزام بالمصادر الموثوقة.

مراجعات دقيقة على أعلى مستوى

وأوضح مخلوف أن اختيار الأسماء يخضع لعملية تقييم دقيقة، بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن احتمالية إدخال تعديلات حتى اللحظات الأخيرة تظل قائمة، وهو ما يفسر عدم توافر معلومات مؤكدة بشكل كامل حتى الآن.

وأضاف أن معايير الاختيار لا تقتصر على الكفاءة الإدارية فقط، بل تمتد إلى القدرة على التعامل مع الملفات الخدمية والتنموية، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، فضلًا عن الخبرات السابقة في العمل التنفيذي أو المحلي.

أبرز الترجيحات المتداولة

وحسب ما يتردد من مؤشرات غير رسمية، فإن الحركة قد تتضمن نقل محافظ الوادي الجديد إلى محافظة مطروح، وتحريك محافظ أسوان إلى جنوب سيناء، مع طرح اسم عمرو لاشين لتولي مسؤولية محافظة أسوان.

وتشير التوقعات إلى احتمال انتقال محافظ الفيوم إلى محافظة الجيزة، إلى جانب تعيين حسام عبد الفتاح محافظًا للقليوبية، وطرح اسم طارق راشد لتولي محافظة سوهاج.

وتشمل القائمة المتداولة أيضًا نقل محافظ المنوفية إلى بورسعيد، مع ترشيح عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن لتولي محافظة بني سويف، ومحمد علوان لمحافظة أسيوط، فيما يُتوقع استمرار محافظ شمال سيناء في موقعه دون تغيير، وتولي حنان مجدي مسؤولية محافظة الوادي الجديد.

إعادة توزيع الخبرات وضخ دماء جديدة

وأشار مخلوف إلى أن الحركة المرتقبة قد تشمل استمرار أربعة محافظين في مواقعهم، مقابل نحو 20 محافظًا بين تعيين جديد أو نقل، بالإضافة إلى تعيين 12 نائب محافظ جديدًا.

ومن المنتظر الإبقاء على نواب محافظ الجيزة، مع الدفع بنائب جديد في محافظة سوهاج، واثنين في محافظة القاهرة، في إطار خطة تستهدف تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وإعادة توزيع الكفاءات بما يتناسب مع احتياجات كل محافظة.

أهداف الحركة المرتقبة

تأتي هذه التغييرات في سياق توجه عام نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المحافظات ذات الطبيعة الخاصة أو التي تشهد توسعات عمرانية واستثمارية كبيرة.

ويرى مراقبون أن الحركة الجديدة تمثل خطوة ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة العمل التنفيذي على مستوى المحافظات، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الفاعلية في إدارة الملفات الحيوية، ودعم خطط الدولة في التنمية المستدامة.

ومع اقتراب لحظة الإعلان الرسمي، تبقى الساعات المقبلة حاسمة في رسم الخريطة النهائية للتغييرات، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من العمل التنفيذي في عدد من محافظات الجمهورية.

تغييرات حركة المحافظين هيكلة التنمية المستدامة

