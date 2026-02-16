الغندور: لا استبعاد للزمالك من الكونفدرالية

أكد خالد الغندور، خلال حديثه في برنامج “ستاد المحور”، أن كل ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن احتمالية استبعاد نادي الزمالك من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن هذا الكلام غير دقيق ولا يتوافق مع اللوائح المنظمة للمسابقات القارية.

وأوضح الغندور أن مسؤولي اتحاد الكرة المصري تواصلوا مع الجهات المختصة وأكدوا بشكل واضح أن الزمالك لن يتم استبعاده من البطولة، وأن مشاركته مستمرة بشكل طبيعي، رغم الأزمات التي يمر بها النادي على مستوى الملفات القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.



استمرار المشاركة رغم القضايا

وأشار الغندور إلى أن القضايا التي تواجه الزمالك في الوقت الحالي تسببت في حرمان النادي من القيد، وهو ما أثر على تدعيم الفريق بصفقات جديدة، لكنه لا يعني مطلقًا إيقاف المشاركة القارية أو حرمان النادي من استكمال مشواره في الكونفدرالية خلال الموسم الجاري.

وأضاف أن الزمالك مستمر في المنافسة وفقًا للوائح، وأن البطولة لا ترتبط بشكل مباشر بعقوبة القيد، طالما لم يصدر قرار رسمي يمنع النادي من الاستمرار في المسابقة.



شرط الرخصة الإفريقية قبل نهاية مايو

وشدد الغندور على أن الزمالك مطالب بسداد المديونيات المتعلقة بالقضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية قبل يوم 31 مايو المقبل، حتى يتمكن من الحصول على الرخصة الإفريقية اللازمة للمشاركة في مسابقات الاتحاد الإفريقي “كاف” خلال الموسم القادم.

كاف يحسم الجدل

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الإفريقي شدد على أن مشاركة الزمالك ستظل طبيعية، بشرط الالتزام بسداد المستحقات المطلوبة في الموعد المحدد، مؤكدًا أن كل ما يُقال عن استبعاد النادي مجرد شائعات لا تستند لأي قرار رسمي



