هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو
الرئاسة الأوكرانية: الوفد في طريقه إلى جنيف لجولة جديدة من مفاوضات هدنة الطاقة
وزير الخارجية الإيراني يصل جنيف لاستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
الفخامة الكورية.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟
كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي
خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي
حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي
الغندور: لا استبعاد للزمالك من الكونفدرالية

رباب الهواري

أكد خالد الغندور، خلال حديثه في برنامج “ستاد المحور”، أن كل ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن احتمالية استبعاد نادي الزمالك من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن هذا الكلام غير دقيق ولا يتوافق مع اللوائح المنظمة للمسابقات القارية.

وأوضح الغندور أن مسؤولي اتحاد الكرة المصري تواصلوا مع الجهات المختصة وأكدوا بشكل واضح أن الزمالك لن يتم استبعاده من البطولة، وأن مشاركته مستمرة بشكل طبيعي، رغم الأزمات التي يمر بها النادي على مستوى الملفات القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
 

استمرار المشاركة رغم القضايا

وأشار الغندور إلى أن القضايا التي تواجه الزمالك في الوقت الحالي تسببت في حرمان النادي من القيد، وهو ما أثر على تدعيم الفريق بصفقات جديدة، لكنه لا يعني مطلقًا إيقاف المشاركة القارية أو حرمان النادي من استكمال مشواره في الكونفدرالية خلال الموسم الجاري.

وأضاف أن الزمالك مستمر في المنافسة وفقًا للوائح، وأن البطولة لا ترتبط بشكل مباشر بعقوبة القيد، طالما لم يصدر قرار رسمي يمنع النادي من الاستمرار في المسابقة.
 

شرط الرخصة الإفريقية قبل نهاية مايو

وشدد الغندور على أن الزمالك مطالب بسداد المديونيات المتعلقة بالقضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية قبل يوم 31 مايو المقبل، حتى يتمكن من الحصول على الرخصة الإفريقية اللازمة للمشاركة في مسابقات الاتحاد الإفريقي “كاف” خلال الموسم القادم.

كاف يحسم الجدل

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الإفريقي شدد على أن مشاركة الزمالك ستظل طبيعية، بشرط الالتزام بسداد المستحقات المطلوبة في الموعد المحدد، مؤكدًا أن كل ما يُقال عن استبعاد النادي مجرد شائعات لا تستند لأي قرار رسمي


 

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

صورة ارشيفية

15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

محافظ مطروح خلال أحدا اللقاءات

أودع موقعي ولا أودع محبتي واعتزازي بكم.. محافظ مطروح يودع أبناء المحافظة

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

