مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
حكم صيام أصحاب الأمراض في شهر رمضان.. الإفتاء توضح
لماذا شبَّه القرآن القلوب القاسية بالحجارة؟.. دينا أبو الخير توضح المعنى
تعرف على أسعار الذهب اليوم 16-2-2026
تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة
قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة
تبدأ من 65 ألف ريال.. أسعار ومواصفات إم جي ZS في السعودية
فورد تقدم يريتوري موديل 2026.. لعشاق السيارات الأمريكية
بينها شخصيات بارزة عالميا.العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 اسم في ملفات إبستين
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم 16-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجلت أسعار الذهب داخل السوق المصرية، استقرارا من دون تغيير في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16-2-2026.

الذهب ثابت

وأظهرت تداولات المشغولات الذهبية ثباتا بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات امس

وتعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التراجع مع مستهل تعاملات مساء أمس  الأحد  داخل محلات الصاغة.

الذهب يهوي

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 30 جنيه علي الأقل مقارنة بما كان عليه مساء أمس ال

سعر الذهب

الذهب يستكمل النزيف

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من النزيف على مدار تداولات الأسبوع الماضي وحتي أمس ليفقد ما يقار بمن 230 جنيه علي الأقل من قيمته.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6650 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 6657 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6966 جنيه للبيع و 7019 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6650 جنيه للبيع و 6700 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و 5743 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.2 ألف جنيه للبيع و 53.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولار للبيع و 5042 دولار للشراء.

