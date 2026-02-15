قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول: 3 شركات دولية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 16.7 مليار دولار
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
تشكيل الجيش الملكي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
خالد البلشي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة كارثة على العمل الصحفي
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الأحد 15-2-2026.. تراجع 30 جنيها

سعر الذهب
سعر الذهب

تعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التراجع مع مستهل تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 15-2-2026، داخل محلات الصاغة.

الذهب يهوي

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 30 جنيه علي الأقل مقارنة بما كان عليه مساء أمس السبت.

سعر الذهب

الذهب يستكمل النزيف

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من النزيف على مدار تداولات الأسبوع الماضي وحتي أمس ليفقد ما يقار بمن 230 جنيه علي الأقل من قيمته.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6650 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 6657 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6966 جنيه للبيع و 7019 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6650 جنيه للبيع و 6700 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و 5743 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.2 ألف جنيه للبيع و 53.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولار للبيع و 5042 دولار للشراء.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

