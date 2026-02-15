سعر الذهب مساء اليوم الأحد 15-2-2026.. تراجع 30 جنيها

تعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التراجع مع مستهل تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 15-2-2026، داخل محلات الصاغة.

الذهب يهوي

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 30 جنيه علي الأقل مقارنة بما كان عليه مساء أمس السبت.

الذهب يستكمل النزيف

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من النزيف على مدار تداولات الأسبوع الماضي وحتي أمس ليفقد ما يقار بمن 230 جنيه علي الأقل من قيمته.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6650 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 6657 جنيه للشراء.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6966 جنيه للبيع و 7019 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6650 جنيه للبيع و 6700 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و 5743 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.2 ألف جنيه للبيع و 53.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولار للبيع و 5042 دولار للشراء.