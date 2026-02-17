قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية

تترقب الجماهير المصرية قرعة دور الثمانية لدورى أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية بعيون مليئة بالطموح بعدما فرضت الكرة المصرية حضورها الكامل في هذا الدور عبر أربعة أندية دفعة واحدة: الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري.

اللافت هذا الموسم ليس مجرد التأهل بل تنوع المدارس الفنية للمنافسين المحتملين ما يجعل كل مواجهة مرتقبة بمثابة اختبار تكتيكي مختلف بين الصلابة المغربية والخبرة التونسية والقوة البدنية الجنوب إفريقية والطموح الجزائري والكونغولي.

أولاً: الأهلي .. خبرة البطل في مواجهة مدارس متنوعة

يدخل الأهلي ربع النهائي متصدراً لمجموعته وهو ما يمنحه أفضلية خوض لقاء الإياب على ملعبه لكن طبيعة المنافسين المحتملين تضعه أمام ثلاث مدارس مختلفة تماماً:

1- نهضة بركان

فريق مغربي يعرف جيداً كيف يدير المباريات الإقصائية ويعتمد على التنظيم الدفاعي والتحولات السريعة. مواجهته تعني صداماً تكتيكياً خاصة أن الأندية المغربية دائماً ما تفرض إيقاعاً بدنياً قوياً على أرضها.

2- ماميلودي صنداونز

أحد أكثر الفرق الإفريقية تطوراً على المستوى الفني ويمتاز بالاستحواذ والضغط العالي والسرعة في الثلث الأخير ومواجهة صنداونز عادة ما تكون مباراة تفاصيل صغيرة تتطلب انضباطا تكتيكيا وتركيزا عالياً طوال 180 دقيقة.

3- الترجي التونسي

اسم ثقيل في القارة يمتلك خبرة طويلة في الأدوار الإقصائية ومبارياته أمام الأهلي دائماً ما تكون مشحونة فنياً وجماهيرياً وتُحسم غالباً بالخبرة والانضباط الدفاعي.

الأهلي لن يواجه مجرد فريق بل مدرسة كروية كاملة في كل احتمال وقوته هذا الموسم تكمن في تنوع الحلول الهجومية لكن الاختبار الحقيقي سيكون في إدارة لقاء الذهاب خارج الأرض دون خسائر مؤثرة.

ثانياً: بيراميدز .. اختبار الشخصية أمام الكبار

بيراميدز يدخل الدور ذاته بطموح مختلف فالفريق يسعى لكتابة تاريخه القاري الأول ويحتاج لإثبات أنه لم يعد مجرد منافس محلي قوي.

1- الجيش الملكي

فريق منظم تكتيكياً يعتمد على الانضباط والضغط المتوسط ويجيد استغلال أخطاء المنافسين ومواجهته تتطلب تركيزاً دفاعياً كبيراً.

2- ماميلودي صنداونز

السيناريو الأصعب من حيث الإيقاع الفني نظراً لسرعة التحولات وتنوع الحلول الهجومية.

3- الترجي التونسي

منافس يمتلك شخصية بطولية ويجيد التعامل مع الضغط الجماهيري.

المعيار الحقيقي سيكون في مدى قدرة الفريق على الصمود ذهنياً خارج ملعبه وبيراميدز يملك جودة فردية عالية لكن مباريات هذا الدور تحتاج إلى صلابة ذهنية لا تقل أهمية عن المهارة.

ثالثاً: الزمالك.. فرصة مثالية للعبور بثقة

في كأس الكونفيدرالية الإفريقية يبدو موقف الزمالك نظرياً أكثر راحة مقارنة بمواطنيه.

1- أوليمبيك آسفي

فريق منظم دفاعياً لكنه يفتقد الخبرة القارية الكبيرة.

2- مانيما يونيون

يعتمد على القوة البدنية والسرعة وقد يشكل خطورة عبر الكرات الطويلة.

3- أوتوهو الكونغولي

منافس أقل خبرة نسبياً لكن لا يستهان به على ملعبه.

الفرصة سانحة لبلوغ نصف النهائي بأقل خسائر ممكنة بشرط عدم الاستهانة بالمنافس خصوصاً في مباريات الذهاب خارج الأرض.

رابعاً: المصري.. مواجهة ثقيلة تنتظر أبناء بورسعيد

المصري يقف أمام أصعب سيناريو بين الأندية المصرية في الكونفيدرالية.

1- اتحاد العاصمة

بطل سابق وصاحب شخصية قوية في الأدوار الإقصائية.

2- الوداد المغربي

فريق ثقيل جماهيرياً وتاريخياً ويمتلك خبرة كبيرة قارياً.

3- شباب بلوزداد

فريق قوي بدنياً يعتمد على الصرامة الدفاعية والكرات الثابتة.

المهمة لن تكون سهلة لكن الفريق أثبت في دور المجموعات قدرته على مجاراة الكبار والسر سيكون في تحقيق نتيجة إيجابية ذهاباً لتخفيف الضغط في لقاء العودة.

طموح مزدوج وهيمنة مرتقبة

وجود أربعة أندية مصرية في ربع النهائي يعكس تطوراً واضحاً في مستوى المنافسة المحلية وعمق قوائم الفرق وقدرتها على إدارة مشوار طويل قارياً.

القرعة قد تحمل مواجهات نارية لكن المؤكد أن الكرة المصرية أمام فرصة ذهبية لفرض حضورها في نصف النهائي وربما تكرار سيناريو نهائي مصري خالص في إحدى البطولتين.

الطريق ليس سهلاً لكن المؤشرات تؤكد أن الأندية المصرية لا تدخل هذا الدور كضيوف شرف بل كمرشحين حقيقيين لرفع الكأس.