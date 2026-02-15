بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2026

يترقب عشاق الكرة المصرية لحظة إعلان قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2026، بعد نجاح كل من الأهلي وبيراميدز في حجز مقعديهما ضمن الفرق المتأهلة للأدوار الإقصائية.

تشهد النسخة الحالية من البطولة صراعًا قويًا بين الأندية الكبرى، حيث يسعى كل فريق لإثبات جدارته وإسعاد جماهيره حيث تضم القرعة كل من الأهلي، النادي الأكثر تتويجًا باللقب، إلى جانب الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي لاستعادة أمجادهما السابقة وفي المقابل، يسعى بيراميدز للحفاظ على مستواه والمنافسة بقوة على اللقب.

نظام القرعة

تُجرى القرعة بنظام المستويات، بحيث تضم القائمة الأولى أفضل أربعة فرق تصدرت مجموعاتها، فيما تشمل القائمة الثانية أصحاب وصافة المجموعات. ووفقًا للنظام المعمول به، ستواجه فرق التصنيف الأول فرق التصنيف الثاني في ربع النهائي، على أن تستضيف الفرق المتصدرة مباراة الإياب، مع منع مواجهة الفرق التي التقت سابقًا في مرحلة المجموعات.

الموعد والقناة الناقلة

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يوم الثلاثاء 17 فبراير موعدًا لسحب القرعة، على أن تنطلق مراسمها الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، على أن تُبث مباشرة عبر قناة «بي إن سبورتس» الإخبارية، وسط متابعة جماهيرية واسعة لمعرفة المواجهات المرتقبة في الأدوار الإقصائية.

ويحتضن مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر مراسم القرعة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبحضور رسمي من الطرفين.

ويأتي هذا الحدث في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة وكاف، لدعم تنظيم البطولة وضمان نجاح الأدوار الإقصائية.