بيان عربي إسلامي يدين قرار الاحتلال بتسجيل أراض بالضفة ضمن الممتلكات الإسرائيلية
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل

حادثة طريق الكابلات
رنا أشرف

في واقعة أثارت ردود فعل واسعة، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق حادثًا مروريًا مروعًا على طريق الكابلات، حيث أظهر المقطع انزلاق دراجة نارية نتيجة وجود زيت مسكوب على الطريق، قبل أن تصطدم بها سيارة نقل ثقيل وتقوم بسحبها لمسافة دون توقف.

الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، كشف عن خطورة الوضع على الطريق، خاصة ما يتعلق بوجود مواد زيتية على الأسفلت دون أي علامات تحذيرية أو تدخل فوري لتأمين الموقع. وأثار المقطع حالة من الحزن والغضب بين رواد مواقع التواصل، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل للوقوف على المسؤوليات، سواء بشأن تسرب الزيت أو طريقة تعامل سيارة النقل مع الحادث.

وتزامن انتشار الفيديو مع دعوات متكررة بضرورة التحرك السريع لمعالجة خطورة الطريق، وتشديد الرقابة على سيارات النقل الثقيل، إلى جانب اتخاذ إجراءات وقائية تضمن سلامة مستخدمي الطريق، خاصة الدراجات النارية. كما طالب متابعون بمحاسبة المتسببين في الواقعة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد أرواح المواطنين

بقع الزيت هي السبب .. شاهد العيان يكشف كواليس دهس تريلا لدراجة نارية وصاحبها بالقاهرة


قال فارس، شاهد العيان، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه كان عائدًا من عمله عبر طريق الكابلات وقت وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن الطريق كان يشهد حالة خطرة منذ ساعات بسبب وجود زيت مسكوب على الأسفلت. 

وأوضح أن الأهالي والسائقين اشتكوا أكثر من مرة طوال اليوم، وتم إرسال شكاوى لعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على أمل التدخل السريع قبل وقوع كارثة.

الدراجة سُحبت أسفل السيارة في مشهد مروع

وأضاف أن عددًا من السيارات والدراجات النارية تعرضت للانزلاق قبل الحادث، نتيجة الزيت الموجود على الطريق، لافتًا إلى أن الضحية فقد توازنه وسقط بسبب تلك الظروف، إلا أن سرعة سائق التريلا كانت العامل الحاسم في تفاقم الحادث، حيث كان يسير بسرعة كبيرة ولم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب.

وتابع فارس أن الدراجة سقطت أسفل السيارة، مؤكدًا أن السائق لم يتوقف عقب الاصطدام، بل استمر في السير لمسافة، وكانت الدراجة تسحب أسفل السيارة أثناء تحركها، في مشهد وصفه بالمروع.

وأشار شاهد العيان إلى أن المتواجدين في المكان حاولوا تنبيه السائق فور وقوع الحادث، حيث ظلوا يصرخون محذرين من وجود شخص أسفل العجلة، إلا أن السائق بحسب قوله زاد من سرعته بدلًا من التوقف.

واختتم فارس تصريحاته بالتأكيد على أن طريق الكابلات يشهد حوادث متكررة بسبب السرعات الزائدة، موضحًا أن الشارع عريض ويضم عدة مفارق طرق، ما يجعله مسرحًا لحوادث شبه شهرية، رغم الشكاوى المتكررة التي تقدم بها الأهالي لرئيس الحي دون استجابة ملموسة حتى الآن.

طريق الكابلات حادثة طريق الكابلات تريلا

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

