طارق يحيى يشيد بالزمالك: التأهل للكونفدرالية رغم الظروف إنجاز كبير

عبر طارق يحيي نجم الزمالك السابق عن سعادته بعد تأهل الزمالك إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه المستحق على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت امس على استاد هيئة قناة السويس.

الزمالك

وقال طارق يحيي فى تصريحات تلفزيونية: « ما يفعله الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية واستمرار منافسته بالدوري رغم كل الظروف المحيطة به هو انجاز كبير.»

وفاز فريق الزمالك على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.