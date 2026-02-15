انطلاق معسكر حكام أمم إفريقيا للسيدات بمشاركة السيد مراد ويارا عاطف

انطلق ، اليوم الأحد ، بالقاهرة معسكر إعداد حكام كأس الأمم الإفريقية للسيدات، الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويستمر لمدة 5 أيام، بمشاركة نخبة من حكام وحكمات القارة السمراء، استعدادًا لانطلاق البطولة بالمغرب.

يشارك في المعسكر الثنائي المصري؛ الحكمة المساعدة يارا عاطف ، المرشحة لإدارة مباريات البطولة، إلى جانب السيد مراد، عضو لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصفته محاضرًا ومُقيّمًا، في تأكيد جديد على ثقة " كاف " في الكوادر والخبرات المصرية، واستمرار حضورها المؤثر في البطولات الإفريقية الكبرى.يتضمن المعسكر برامج نظرية وعملية، تشمل شرح أحدث تعديلات قانون اللعبة، إلى جانب اختبارات بدنية وفنية، تمهيدًا لاختيار الأطقم التحكيمية التي ستتولى إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية للسيدات خلال العام الجاري.