هل تعاطف الجمهور مع القـ.ـاتلة؟.. هدى شعراوي تتصدر التريند بعد تمثيل الجريمة

تصدرت الفنانة السورية هدى شعراوي، مؤشرات البحث تريند على محرك البحث جوجل، بعد يوم من مثول خادمتها أمام النيابة لتمثيل جريمة القتل في شقة الفنانة الراحلة.

وخلال مقطع الفيديو، ظهرت الخادمة في غرفة نوم هدى شعراوي، وتشرح كيف تصاعد الصراع وأدي إلى قيامها بقتل الفنانة السورية في غرفة النوم وعلى سريرها.

وقالت الخادمة إن هدى شعراوي، كانت تعاملها بطريقة غير إنسانية، فكانت تمنع عنها الأكل، وتطور الأمر مؤخرا بأن «شعراوي» أخبرتها كذبا بأنها وضعت لها سما في الأكل.

وأوضحت الخادمة، بأنها أقدمت على قتل هدى شعراوي، بعد أكذوبة السم فكان دافعها بأن يموت كلا منهما، ثم ضربتها عدة ضربات متتاليه على سريرها حتى فارقت الحياة.

وقدمت الخادمة الاعتذار للشعب السوري وقالت: «أريد أن أعتذر للسوريين عما بدر مني»، وبكت بشدة في نهاية الفيديو.

وتفاعل الكثيرون مع أقوال الخادمة، التي كشفت فيها عن تجويعها وحبسها بحد قولها، وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعاطف الجمهور معها أم لا؟.

هدى شعراوي

كشفت تقارير إخبارية عربية -عن عائلة الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوى- تفاصيل مقتلها في صباح الخميس الماضي على يد خادمتها.

وقال زوج ابنة الراحلة هدى شعراوي، إن التحقيقات الأولية كشفت عن رسالة كتبتها الخادمة قبل تنفيذ جريمتها ما يؤكد أن الجريمة مدبرة وثبوت الإصرار والترصد، مشيرا إلى أن الخادمة فعلت جريمتها بمفردها دون وجود مساعد لها، وأن محاكمتها سوف تجرى في سوريا ولن يتم ترحيلها إلى بلدها أوغندا.

وأعربت أسرة هدى شعراوي، عن ثقتها في القضاء السوري، مؤكدين أن المتهمة لا تعاني من اي اضطرابات نفسية أو عقلية، مؤكدين أنهم كانوا يعاملونها كأحد أفراد العائلة، لكنها أقدمت على الجريمة وحاولت إحراق المنزل.

مقتل هدى شعراوي

كشف أحد أفراد عائلة الفنانة الراحلة هدى شعراوي عن تفاصيل جديدة في قضية مقتلها.

وقال: ان الخادمة حاولت بعد ارتكاب الجريمة حرق الجـ ثة باستخدام البنزين، وقد اعتقدت أن جثة الأخيرة اشتعلت، ففرت هاربة من المكان، ولكنها اعترفت بكافة التفاصيل خلال التحقيقات ولم تنكر جريمتها، وكانت الخادمة السابقة تم الاستغناء عنها بعد سرقة مبالغ مالية كبيرة والمتهمة لم يكن ظاهرًا عليها أي سلوك مريب من قبل.

وداع أخير يملؤه الحزن

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين تفاصيل تشييع جثمان الراحلة، حيث يُشيَّع جثمانها اليوم الجمعة من مشفى المدينة، على أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في مسجد الشيخ بدر الدين الحسيني، ثم توارى الثرى في مقبرة باب الصغير بدمشق.

كما كشفت النقابة عن مواعيد العزاء، حيث تتلقى أسرة الفنانة الراحلة التعازي للرجال يومي السبت والأحد من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً في صالة دار السعادة بمنطقة المزة فيلات غربية جانب برج تالا، بينما يقام عزاء النساء من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً في صالة الأمراء بالزاهرة الجديدة قبل جسر المتحلق.