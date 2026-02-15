بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان

نشرت وزارة المالية إنفوجراف حول حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها بالتوازي مع قدوم شهر رمضان لمراعاة فئات محدودة ومتوسطة الدخل وفقًأ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال وزير المالية، أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر رئاسة الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ إن تكلفة الحزمة بلغت 40.3 مليار جنيه.
تتضمن الحزمة :
- مساندة نقدية إضافية بقيمة ٤٠٠ جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٦، بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه
- مساندة نقدية إضافية أيضًا بقيمة ٤٠٠ جنيه خلال "رمضان" و"العيد" لـ ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه،
- مساندة نقدية إضافية بـ ٣٠٠ جنيه خلال رمضان والعيد لـ ٤٥ ألفًا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات.
- تخصيص ٣ مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهم
- تم إقرار ٣ مليارات جنيه زيادة أيضًا في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، ممن ليس لهم تغطية تأمينية في الفترة من فبراير حتى يونيو ٢٠٢٦.
- تم تحمل الخزانة العامة مبلغ ٣,٣ مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا، اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل.
- تتحمل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين بهذه المنظومة المتطورة بالمنيا.
- تخصيص ١٥ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع؛ لضمان تحسين جودة الخدمات في جميع قرى المرحلة الأولى
- تخصيص ٤ مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٦ من ٢٢٠٠ جنيه إلى ٢٣٥٠ جنيهًا.