بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان

نشرت وزارة المالية إنفوجراف حول حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها بالتوازي مع قدوم شهر رمضان لمراعاة فئات محدودة ومتوسطة الدخل وفقًأ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير المالية، أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر رئاسة الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ إن تكلفة الحزمة بلغت 40.3 مليار جنيه.

تتضمن الحزمة :