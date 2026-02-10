اتحاد الكرة ينفي إلغاء الدوري المصري: الموسم سيستكمل بشكل طبيعي

نفى هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كل ما تردد حول إمكانية إلغاء بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

تصريحات رسمية توضح الحقائق

وقال أبوريدة في تصريحات صحفية: "لم أسمع أي شئ عن فكرة إلغاء الدوري، ولم يُطرح الأمر نهائيا خلال الأيام الماضية". وأكد أن الموسم سيستكمل بشكل طبيعي وفق الجدول المخطط له، رغم الضغوط الكبيرة على الكرة المصرية هذا الموسم.

الضغط على الكرة المصرية

ويأتي هذا النفي في ظل موسم مضغوط، حيث تأثرت المسابقات بتوقف الدوري أثناء مشاركة المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا، فضلاً عن المشاركات القارية للأندية المصرية في البطولات الأفريقية، والاستعدادات المبكرة لكأس العالم صيف هذا العام.

خلافات حول تجهيز المنتخب قبل كأس العالم

وكانت أنباء قد انتشرت عن احتمال تفكير اتحاد الكرة في إلغاء الدوري، بداعي طلب المدير الفني للمنتخب، حسام حسن، الحصول على فترة أسبوعين لتجهيز المنتخب قبل انطلاق كأس العالم.

إلا أن أبوريدة أكد أن هذا الطلب لم يكن مطروحاً ضمن أي خطط رسمية، وأن الاتحاد ملتزم بمواصلة المسابقات دون أي تغيير.

يضع نفي الاتحاد المصري الكرة المصرية في المسار الطبيعي للمنافسات، ويطمئن جماهير الأندية بأن الموسم سيستكمل دون توقف، وسط متابعة مستمرة لتنظيم المباريات بما يتوافق مع الاستحقاقات الدولية القادمة.