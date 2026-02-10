الأهلي والإسماعيلي.. تاريخ طويل من المنافسة قبل مواجهة الغد في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي، غدا الأربعاء، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل دائما طابعا خاصًا بحكم التاريخ الكبير والمواجهات الممتدة بين الفريقين.

تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي في الدوري

تحمل مواجهة الغد الرقم 104 في تاريخ لقاءات الأهلي والإسماعيلي ببطولة الدوري فقط، حيث تميل الكفة بشكل واضح لصالح الفريق الأحمر.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 54 مباراة، مقابل 16 انتصارا فقط للإسماعيلي، بينما انتهت 33 مواجهة بالتعادل، في واحدة من أكثر المواجهات جماهيرية في الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

يستضيف اللقاء ملعب المباراة في الخامسة مساء غد الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، على أن تنقل المواجهة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

عوض عبد الرحمن.. الهداف التاريخي للدراويش أمام الأهلي

يبقى اسم الراحل عوض عبد الرحمن حاضرا بقوة في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما تصدر قائمة هدافي الإسماعيلي في شباك الأهلي برصيد 5 أهداف.

وتألق عوض خلال حقبتي الستينيات والسبعينيات، وكان أحد أخطر مهاجمي جيله، وساهم في تحقيق أكبر فوز تاريخي للإسماعيلي على الأهلي بنتيجة 4-1 في موسم 1963-1964، وهو رقم لم يتكرر حتى الآن.

محمد بركات.. من التألق بالأصفر إلى المجد بالأحمر

قبل أن يصبح أحد أساطير الأهلي، لمع اسم محمد بركات بقميص الإسماعيلي، ونجح في تسجيل 3 أهداف في شباك الفريق الأحمر.

وكان أبرز ظهور له في مباراة التعادل التاريخية 4-4 عام 2002، التي تعد من أكثر مباريات الدوري إثارة، وشهدت تسجيل 8 أهداف في ليلة كروية لا تنسى.

ويظل بركات الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 12 هدفا بقميصي الناديين.

حمص وعبد الله سعيد.. بصمات مؤثرة في مواجهات لا تنسى

برز محمد سليمان “حمص” كأحد لاعبي الوسط الذين تركوا بصمة تهديفية أمام الأهلي، وساهم في أهداف مؤثرة خلال فترات تألقه مع الدراويش.

كما سجل عبد الله سعيد أهدافا بقميص الإسماعيلي في شباك الأهلي قبل انتقاله لاحقا إلى القلعة الحمراء، وكان حاضرا في الانتصار اللافت بنتيجة 3-0، الذي شكل صدمة لجماهير الأهلي وأوقف سلسلة نتائجه الإيجابية آنذاك.

انتصارات ثقيلة في تاريخ المواجهات

رغم الهيمنة الأهلاوية على أغلب المواجهات، فإن الإسماعيلي حقق انتصارات كبيرة لا تنسى، من بينها الفوز بنتائج 4-1، و4-2، و4-3، مؤكداً قدرته على التفوق هجوميًا في فترات متفرقة من تاريخ اللقاءات.

أهداف حديثة ومحاولات لكسر العقدة

في السنوات الأخيرة، عانى الإسماعيلي تهديفيا أمام الأهلي، لكن بعض اللاعبين نجحوا في كسر الصمت، أبرزهم باهر المحمدي الذي سجل من ركلة جزاء في إحدى مواجهات 2022.

كما ظهرت محاولات هجومية بارزة من لاعبين مثل محمد حسن وسط جدل تحكيمي، ويظل اسم مصطفى كريم حاضرا بعدما سجل هدفا مهما بقميص الدراويش في موسم 2008-2009 ضمن مسيرته المميزة مع الفريق.