الأهلي يدرس تصعيد إبراهيم عادل لدعم خط الوسط

يدرس النادي الأهلي تصعيد إبراهيم عادل نجم خط وسط فريق الشباب بالناددي مواليد 2005 للتدريب مع الفريق خلال الفترة المقبلة لتعويض النقص العددي في مركزه.

ويلعب إبراهيم عادل في خط الوسط الدفاعي مما يدفع الأهلي للاستعانة به في التدريبات بعد رحيل أفشة وأحمد رضا خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ويشهد الأهلي رحيل عدد من اللاعبين في مركز خط الوسط أبرزهم أليو ديانج الذي يرفض تجديد عقده وسط ترقب من نادي فالنسيا الإسباني لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يواجه النادي الأهلي منافسه الإسماعيلي اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الجديدة من المسابقة المحلية.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تحظى مباراة الأهلي والإسماعيلي بتغطية إعلامية مميزة، حيث سيتم نقل اللقاء بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

كما تُقدم القناة استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة، يضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، للحديث عن أبرز التفاصيل الفنية.

معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي

أعلن أيمن الكاشف المعلق الرياضي عن التعليق الصوتي علي مباراة الأهلي و الاسماعيلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكتب أيمن الكاشف المعلق الرياضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛" أهلا بكم أصدقائي نلتقي في مباراة الأهلي و الاسماعيلي

يوم الاربعاء الساعه 5مساء on sport 1 مشاهده ممتعه لكم يارب".