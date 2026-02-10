عمرو الحديدي يكشف الصفقة الأبرز لفريق الأهلي

كشف عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن صفقات الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية ما زالت بحاجة إلى الوقت، مشيرًا إلى أن لاعبًا واحدًا فقط نجح في لفت انتباهه حتى الآن.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، المذاع على قناة «cbc»، إن مروان عثمان هو الصفقة الأبرز بالنسبة له، موضحًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة لكنه يحتاج إلى منح الوقت الكافي للتأقلم والتألق مع الفريق.



وأضاف أن صفقات شهر يناير كان من المفترض أن تُحدث الفارق وتتحمل عبء الفريق، مؤكدًا أن اللاعب كامويش قد يكون أحد خيارين، إما أن ينجح كمهاجم مؤثر أو يسير على خطى موديست دون إضافة حقيقية.

وتطرق الحديدي في الحديث عن خط الدفاع، مشيرًا إلى أنه يراهن بقوة على عمرو الجزار، ويتوقع أن يكون مدافع الأهلي الأساسي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كل من هادي رياض وياسر إبراهيم.