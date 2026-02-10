قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وفد "جامعة مركز الثقافة السنية" يبدأ دورة في أكاديمية الأزهر للتدريب

أعضاء الوفد في المطار
أعضاء الوفد في المطار

وصل الوفد الثالث من أساتذة وجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية، إلى القاهرة للمشاركة في دورة الأئمة المكثفة التي تمتد لشهرين من المدارسة والتحصيل العلمي في أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ والدعاة .

يضم الوفد نخبة من الكوادر العلمية برئاسة  عبد الستار الثقافي، وبمشاركة زين العابدين الثقافي، حيث كان في استقبالهم بمطار القاهرة مسؤول الدورة الموقر.

تأتي هذه الرحلة العلمية المباركة لتؤكد على عمق الروابط الدعوية بين جامعة مركز و الأزهر الشريف؛ ذلك الصرح الذي سيظل حارساً للتراث، ونبراساً للوسطية، وجسراً يربط علماء الأمة من مشارق الأرض ومغاربها.

وأكدت الوفد أننا لا نشارك في دورة فحسب، بل نضع لبنة جديدة في بناء "الدعاة الربانيين" القادرين على الجمع بين أصالة الشريعة ومعاصرة المتغيرات، لمواجهة تحديات العصر بحكمة الخطاب وحسن البيان.

وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية لتعزيز قدرات الأئمة والدعاة من مختلف دول العالم، وإكسابهم مهارات التواصل الفعّال، ومقومات الدعوة الوسطية التي يتبناها الأزهر الشريف، بما يعزز دورهم في نشر قيم التسامح والتعايش.

وتُعقد الدورة خلال الفترة من ١٠ فبراير وحتى ١٠ أبريل، ببرامج تدريبية مكثفة يقدمها نخبة من علماء الأزهر المتخصصين، والمحاضرين في مجالات الفكر الإسلامي والمهارات الدعوية والإعلامية.

وأكد د. حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن هذه الدورة تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف العالمية في إعداد الدعاة القادرين على التعامل مع قضايا العصر بوعي وفقه راسخ، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أدوات الداعية علميًا ومهاريًا، بما يمكنه من تبليغ رسالة الإسلام الصحيحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

وأضاف أن برنامج «إعداد الداعية المعاصر» يركز على بناء شخصية دعوية متكاملة، تجمع بين التأصيل الشرعي العميق، والقدرة على التواصل الفعّال مع مختلف الثقافات، واستخدام الوسائل الإعلامية الحديثة في نشر الخطاب الديني الرشيد، مؤكدًا أن الأكاديمية تستقبل سنويًا متدربين من مختلف دول العالم، بما يعكس الثقة الدولية في الأزهر الشريف ودوره الرائد في خدمة قضايا الأمة ونشر قيم السلم والتعايش الإنساني.
 

جامعة مركز الثقافة السنية أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة الأزهر عبد الستار الثقافي زين العابدين الثقافي مطار القاهرة الأزهر الشريف

