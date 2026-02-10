طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان.. خطوات مضمونة تحافظ على الطراوة والطعم

مع اقتراب شهر رمضان، تبدأ كثير من ربات البيوت في تجهيز المخبوزات مسبقًا لتوفير الوقت والمجهود أثناء الصيام، ويأتي الفطير والباتيه على رأس الأصناف التي يفضل تخزينها، سواء للسحور أو الإفطار أو حتى للضيوف.

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان

لكن التخزين الخاطئ قد يحول المخبوزات الطرية إلى ناشفة أو فاقدة للطعم، لذلك فإن معرفة الطريقة الصحيحة للحفظ أمر ضروري.

تقدم الشيف رباب العمدة طريقة تخزين الفطير والباتية قبل رمضان .

لماذا يُفضل تخزين الفطير والباتيه قبل رمضان؟

توفير الوقت خلال أيام الصيام

ضمان وجود مخبوزات جاهزة في أي وقت

تقليل الوقوف الطويل في المطبخ

التحكم في الجودة والنظافة والمكونات

لكن نجاح التخزين يعتمد على مرحلة التخزين الصحيحة: هل قبل التسوية أم بعدها؟

أولًا: طريقة حفظ الفطير

حفظ الفطير قبل التسوية أفضل طريقة

تُعد هذه الطريقة الأفضل للحفاظ على الطراوة وكأن الفطير طازة.

الخطوات:

يُحضّر الفطير ويُفرد ويُحشى حسب الرغبة

يُلف على شكل أقراص أو يُترك مفرودًا

يُفصل بين كل قطعة وقطعة بورق زبدة

يُوضع في أكياس تفريز محكمة الغلق

يُكتب تاريخ التخزين

يُحفظ في الفريزر على درجة حرارة مناسبة

مدة الحفظ:

من 3 إلى 4 أسابيع دون أن يتغير الطعم أو القوام.

طريقة الاستخدام:

يُخرج من الفريزر ويُترك في الثلاجة حتى يفك جزئيًا، ثم يُسوى مباشرة في الفرن.

حفظ الفطير بعد التسوية

تُستخدم هذه الطريقة عند الحاجة السريعة.

الخطوات:

يُترك الفطير حتى يبرد تمامًا

يُلف بورق فويل أو نايلون بإحكام

يُوضع في أكياس تفريز

مدة الحفظ:

حتى أسبوعين في الفريزر.

ملاحظة مهمة:

الفطير بعد التسوية قد يفقد جزءًا بسيطًا من الطراوة مقارنة بالتخزين النيئ.

ثانيًا: طريقة حفظ الباتيه لرمضان

حفظ الباتيه قبل الخَبز الطريقة المثالية

هذه الطريقة تضمن باتيه هش وطري بعد الخَبز.

الخطوات:

يُشكّل الباتيه ويُحشى بالحشو المفضل

يُرص في صينية ويدخل الفريزر نصف ساعة حتى يتماسك

يُنقل بعد ذلك إلى أكياس تفريز محكمة

يُفصل بين القطع بورق زبدة

مدة الحفظ:

من 3 إلى 4 أسابيع.

طريقة الخَبز:

يُخرج من الفريزر مباشرة إلى الفرن دون فك تجميد، مع زيادة دقائق بسيطة في وقت الخَبز.

حفظ الباتيه بعد الخَبز

مناسب للتقديم السريع أو السحور.

الخطوات:

يُترك الباتيه حتى يبرد تمامًا

يُلف بإحكام

يُحفظ في الفريزر

مدة الحفظ:

حتى أسبوعين.

عند التقديم:

يُسخن في الفرن أو القلاية الهوائية ليعود طريًا.

أخطاء شائعة تفسد الفطير والباتيه

تخزين المخبوزات وهي ساخنة

عدم إحكام الغلق مما يسبب تسرب الهواء

عدم كتابة تاريخ التخزين

فك التجميد وإعادة التفريز

وضع المخبوزات قرب أطعمة ذات روائح قوية

نصائح ذهبية لنجاح التخزين