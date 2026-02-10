اكسترا نيوز: خروج الدفعة السابعة من العائدين الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث أكد مراسلها خروج الدفعة السابعة من العائدين الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة.

وأكد الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، أن مصر تنفذ مجموعة من الإجراءات اللوجستية بمعبر رفح لتسهيل دخول وخروج الفلسطينيين، مضيفا أن مصر تبذل جهودا ضخمة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بكميات كبيرة.

وأضاف الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في لقاء عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني ممتن للقيادة المصرية لعملها الدؤوب على منع تهجير الفلسطينيين.

وتابع الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن نتفقد الجانب المصري من معبر رفح للاطلاع على الإجراءات اللوجستية لتسهيل عبور الفلسطينيين.