تعرف على منافسات اليوم الثاني بكأس العالم للقوة البدنية 2026

تستأنف اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026، والتي تقام للعام الرابع على التوالي على أرض مصر، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026، بمنطقة أهرامات الجيزة، في موقع استثنائي يواجه المتحف المصري الكبير.

ويشهد اليوم منافسات الشباب والأساتذة والسيدات، في جميع الأوزان، وتشمل القوة البدنية بأنظمتها الثلاثة RAW وClassic وEquipped، بمشاركة رجال الشباب، ورجال الأساتذة، والسيدات بمختلف الفئات.

يذكر أن منتخب مصر حصل على 43 ميدالية متنوعة، بواقع 28 ميداليات ذهبية، و12 ميدالية فضية، و3 برونزيات، في اليوم الأول من البطولة.

وأقيمت خلال اليوم الأول، منافسات RAW للناشئين وClassic وEquipped، لفئة الرجال.

كما شهدت منافسات اليوم الأول، تحطيم 30 رقمًا قياسيًا عالميًا، في 28 مسابقة.

ووصل عدد المشاركين في بطولة كأس العالم للقوة 360 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة مختلفة.