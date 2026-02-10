أزمة الدون تتجاوز المستطيل الأخضر .. كيف كشف ملف كريستيانو رونالدو عن موازين القوة داخل نادي النصر؟

لم تكن أزمة غياب كريستيانو رونالدو ، عن مباريات النصر السعودي مجرد مسألة فنية أو قرارًا مرتبطا بالجاهزية البدنية، بقدر ما عكست فصلًا جديدا من العلاقة المعقدة بين النجم البرتغالي ومنظومة إدارة كرة القدم داخل النادي في مشهد كشف حجم النفوذ الذي بات يتمتع به قائد العالمي داخل أحد أكبر أندية دوري روشن السعودي.

وخلال الأيام الماضية عاد كريستيانو رونالدو ، للمشاركة في التدريبات الجماعية لنادي النصر بشكل منتظم ليؤكد جاهزيته الكاملة للعودة إلى المباريات الرسمية بداية من مواجهة الفتح في الدوري السعودي للمحترفين بعد غيابه عن لقائي الرياض والاتحاد في الجولتين الماضيتين.

وأكدت مصادر مقربة من الفريق ، أن اللاعب لم يعانِ خلال فترة الغياب من أي مشكلات بدنية أو إصابات بل كان ملتزمًا بالبرنامج التدريبي المعد له في إشارة واضحة إلى أن أسباب ابتعاده لم تكن مرتبطة بالجوانب الفنية أو الطبية وهو ما فتح الباب أمام موجة واسعة من التكهنات داخل الوسط الرياضي.

وفي المقابل تقرر استبعاد رونالدو من مواجهة أركاداغ التركمانستاني ، في البطولة القارية دوري أبطال آسيا على أن تقتصر عودته في المرحلة الحالية على المنافسات المحلية وفق رؤية فنية تهدف إلى تجهيزه تدريجيًا للمراحل الحاسمة من الموسم.

ما وراء الغياب.. أزمة تتجاوز المستطيل الأخضر

تقارير صحفية سعودية وأوروبية كشفت لاحقًا أن غياب رونالدو جاء على خلفية حالة من التوتر بينه وبين إدارة النادي اعتراضًا على عدد من الملفات الإدارية والمالية في مقدمتها طريقة إدارة شؤون النادي وتأخر مستحقات بعض العاملين إلى جانب تحفظه على آلية توزيع الدعم المالي بين الأندية الكبرى في الدوري.

وذكرت صحيفة " الرياضية " السعودية، أن النجم البرتغالي عبر عن غضبه من بعض التصريحات الإدارية إلى جانب تراجع دور بعض المسؤولين التنفيذيين الذين كان يعتمد عليهم في المرحلة الماضية ما ساهم في زيادة حدة التوتر داخل النادي.

وأشارت الصحيفة ، إلى أن إدارة النصر دخلت في سباق مع الزمن لاحتواء الأزمة وقدمت وعودًا مباشرة لرونالدو بإعادة ترتيب المشهد الإداري وتسوية المتأخرات المالية إلى جانب إعادة الصلاحيات لبعض القيادات التنفيذية داخل النادي في محاولة لاستعادة الاستقرار.

الإعلام الأوروبي: انتصار القائد

من جانبها، وصفت الصحافة البرتغالية عودة رونالدو بأنها انتصار واضح لقائد الفريق حيث أكدت صحيفة آبولا أن الأزمة لم تكن مرتبطة بمطالب شخصية أو امتيازات خاصة بل جاءت نتيجة موقف إنساني اتخذه اللاعب دفاعًا عن حقوق العاملين داخل النادي.

وبحسب التقرير البرتغالي ، فإن رونالدو رفض المشاركة في المباريات اعتراضًا على تأخر رواتب عدد من الموظفين معتبرًا أن احترام جميع عناصر المنظومة لا يقل أهمية عن احترام النجوم داخل الملعب وهو موقف قوبل بتقدير واسع في الإعلام الأوروبي.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة النصر اضطرت للتحرك سريعًا وصرف المستحقات المتأخرة في خطوة اعتبرت استجابة مباشرة لضغط قائد الفريق الذي بات يمتلك صوتًا مسموعًا في القضايا الداخلية خاصة تلك المرتبطة بالاستقرار الإداري والإنساني.

تغييرات إدارية محتملة

الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد إذ أشارت تقارير سعودية إلى أن التوتر قد يقود إلى تغييرات إدارية خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى رحيل رئيس النادي في إطار مساعٍ لامتصاص الغضب وإعادة الانضباط داخل المنظومة.

وأكدت المصادر ، أن خروج الأزمة إلى العلن مثل جرس إنذار داخل النادي خاصة في ظل المنافسة الشرسة محليًا وقاريًا والحاجة إلى بيئة مستقرة تضمن التركيز الكامل داخل الملعب.

رونالدو والنفوذ المتزايد

ما كشفت عنه الأزمة الأخيرة هو التحول الواضح في دور كريستيانو رونالدو ، داخل النصر من مجرد نجم عالمي وقائد داخل المستطيل الأخضر إلى شخصية مؤثرة في القرارات الإدارية وصاحب موقف في القضايا التي تمس النادي ككل.

ويرى مراقبون، أن هذا النفوذ لم يأتِ من فراغ بل فرضته مكانة اللاعب التاريخية وتأثيره الإعلامي والجماهيري فضلًا عن دوره المحوري في مشروع الدوري السعودي ما يجعل تجاهل مطالبه أو ملاحظاته أمرًا بالغ الصعوبة.

التركيز يعود إلى المنافسة

ومع احتواء الأزمة يستعد رونالدو للعودة إلى الملاعب بهدوء أكبر حيث من المنتظر أن يمثل ظهوره دفعة قوية للنصر في سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي إلى جانب طموحات الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل الجهاز الفني ، أن يُسهم استقرار الأجواء داخل النادي في استعادة الفريق لتوازنه خاصة مع دخول الموسم مراحله الحاسمة التي لا تحتمل فقدان النقاط أو تشتيت التركيز.

رسالة أبعد من كرة القدم

ولم تكن أزمة غياب كريستيانو رونالدو ، مجرد خلاف عابر بل محطة كشفت عن أبعاد جديدة في علاقة النجوم بالإدارة ودور القائد داخل المنظومة الحديثة لكرة القدم حيث لم يعد اللاعب الكبير مجرد منفذ داخل الملعب بل شريكًا في صناعة القرار وحارسًا لقيم العدالة والاستقرار.

ومع عودته المنتظرة يفتح رونالدو ، صفحة جديدة مع النصر عنوانها التركيز على المنافسة بعد أن ترك رسالة واضحة مفادها أن النجاح لا يُبنى بالأهداف فقط بل بالاحترام والانضباط داخل وخارج الملعب.