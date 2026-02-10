قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره السنغالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أزمة الدون تتجاوز المستطيل الأخضر .. كيف كشف ملف كريستيانو رونالدو عن موازين القوة داخل نادي النصر؟

رونالدو
رونالدو

لم تكن أزمة غياب كريستيانو رونالدو ، عن مباريات النصر السعودي مجرد مسألة فنية أو قرارًا مرتبطا بالجاهزية البدنية، بقدر ما عكست فصلًا جديدا من العلاقة المعقدة بين النجم البرتغالي ومنظومة إدارة كرة القدم داخل النادي في مشهد كشف حجم النفوذ الذي بات يتمتع به قائد العالمي داخل أحد أكبر أندية دوري روشن السعودي.

وخلال الأيام الماضية عاد كريستيانو رونالدو ، للمشاركة في التدريبات الجماعية لنادي النصر بشكل منتظم ليؤكد جاهزيته الكاملة للعودة إلى المباريات الرسمية بداية من مواجهة الفتح في الدوري السعودي للمحترفين بعد غيابه عن لقائي الرياض والاتحاد في الجولتين الماضيتين.

وأكدت مصادر مقربة من الفريق ، أن اللاعب لم يعانِ خلال فترة الغياب من أي مشكلات بدنية أو إصابات بل كان ملتزمًا بالبرنامج التدريبي المعد له في إشارة واضحة إلى أن أسباب ابتعاده لم تكن مرتبطة بالجوانب الفنية أو الطبية وهو ما فتح الباب أمام موجة واسعة من التكهنات داخل الوسط الرياضي.

وفي المقابل تقرر استبعاد رونالدو من مواجهة أركاداغ التركمانستاني ، في البطولة القارية دوري أبطال آسيا على أن تقتصر عودته في المرحلة الحالية على المنافسات المحلية وفق رؤية فنية تهدف إلى تجهيزه تدريجيًا للمراحل الحاسمة من الموسم.

ما وراء الغياب.. أزمة تتجاوز المستطيل الأخضر

تقارير صحفية سعودية وأوروبية كشفت لاحقًا أن غياب رونالدو جاء على خلفية حالة من التوتر بينه وبين إدارة النادي اعتراضًا على عدد من الملفات الإدارية والمالية في مقدمتها طريقة إدارة شؤون النادي وتأخر مستحقات بعض العاملين إلى جانب تحفظه على آلية توزيع الدعم المالي بين الأندية الكبرى في الدوري.

وذكرت صحيفة " الرياضية " السعودية، أن النجم البرتغالي عبر عن غضبه من بعض التصريحات الإدارية إلى جانب تراجع دور بعض المسؤولين التنفيذيين الذين كان يعتمد عليهم في المرحلة الماضية ما ساهم في زيادة حدة التوتر داخل النادي.

وأشارت الصحيفة ، إلى أن إدارة النصر دخلت في سباق مع الزمن لاحتواء الأزمة وقدمت وعودًا مباشرة لرونالدو بإعادة ترتيب المشهد الإداري وتسوية المتأخرات المالية إلى جانب إعادة الصلاحيات لبعض القيادات التنفيذية داخل النادي في محاولة لاستعادة الاستقرار.

الإعلام الأوروبي: انتصار القائد

من جانبها، وصفت الصحافة البرتغالية عودة رونالدو بأنها انتصار واضح لقائد الفريق حيث أكدت صحيفة آبولا أن الأزمة لم تكن مرتبطة بمطالب شخصية أو امتيازات خاصة بل جاءت نتيجة موقف إنساني اتخذه اللاعب دفاعًا عن حقوق العاملين داخل النادي.

وبحسب التقرير البرتغالي ، فإن رونالدو رفض المشاركة في المباريات اعتراضًا على تأخر رواتب عدد من الموظفين معتبرًا أن احترام جميع عناصر المنظومة لا يقل أهمية عن احترام النجوم داخل الملعب وهو موقف قوبل بتقدير واسع في الإعلام الأوروبي.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة النصر اضطرت للتحرك سريعًا وصرف المستحقات المتأخرة في خطوة اعتبرت استجابة مباشرة لضغط قائد الفريق الذي بات يمتلك صوتًا مسموعًا في القضايا الداخلية خاصة تلك المرتبطة بالاستقرار الإداري والإنساني.

تغييرات إدارية محتملة

الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد إذ أشارت تقارير سعودية إلى أن التوتر قد يقود إلى تغييرات إدارية خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى رحيل رئيس النادي في إطار مساعٍ لامتصاص الغضب وإعادة الانضباط داخل المنظومة.

وأكدت المصادر ، أن خروج الأزمة إلى العلن مثل جرس إنذار داخل النادي خاصة في ظل المنافسة الشرسة محليًا وقاريًا والحاجة إلى بيئة مستقرة تضمن التركيز الكامل داخل الملعب.

رونالدو والنفوذ المتزايد

ما كشفت عنه الأزمة الأخيرة هو التحول الواضح في دور كريستيانو رونالدو ، داخل النصر من مجرد نجم عالمي وقائد داخل المستطيل الأخضر إلى شخصية مؤثرة في القرارات الإدارية وصاحب موقف في القضايا التي تمس النادي ككل.

ويرى مراقبون، أن هذا النفوذ لم يأتِ من فراغ بل فرضته مكانة اللاعب التاريخية وتأثيره الإعلامي والجماهيري فضلًا عن دوره المحوري في مشروع الدوري السعودي ما يجعل تجاهل مطالبه أو ملاحظاته أمرًا بالغ الصعوبة.

التركيز يعود إلى المنافسة

ومع احتواء الأزمة يستعد رونالدو للعودة إلى الملاعب بهدوء أكبر حيث من المنتظر أن يمثل ظهوره دفعة قوية للنصر في سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي إلى جانب طموحات الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل الجهاز الفني ، أن يُسهم استقرار الأجواء داخل النادي في استعادة الفريق لتوازنه خاصة مع دخول الموسم مراحله الحاسمة التي لا تحتمل فقدان النقاط أو تشتيت التركيز.

رسالة أبعد من كرة القدم

ولم تكن أزمة غياب كريستيانو رونالدو ، مجرد خلاف عابر بل محطة كشفت عن أبعاد جديدة في علاقة النجوم بالإدارة ودور القائد داخل المنظومة الحديثة لكرة القدم حيث لم يعد اللاعب الكبير مجرد منفذ داخل الملعب بل شريكًا في صناعة القرار وحارسًا لقيم العدالة والاستقرار.

ومع عودته المنتظرة يفتح رونالدو ، صفحة جديدة مع النصر عنوانها التركيز على المنافسة بعد أن ترك رسالة واضحة مفادها أن النجاح لا يُبنى بالأهداف فقط بل بالاحترام والانضباط داخل وخارج الملعب.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر السعودي دوري روشن السعودي الدوري السعودي الفتح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

رئيس حزب البيئة العالمي يحذر من تأثير التغير المناخي على مستقبل الألعاب الأولمبية الشتوية

وزارة البيئة

تفاصيل إطلاق منظومة رقمية لرصد التلوث السمعي في مدن القناة.. حماية للسمع

طلاب

تبدأ من الصف الثالث الابتدائي.. تفاصيل أسئلة النصوص المتحررة والهدف منها

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد