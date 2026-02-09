مدرب ريال مدريد: مبابى مثل رونالدو وأداء الفريق أمام فالنسيا كان مميزا

يري ألفارو أربيلوا، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن نجم الفريق كيليان مبابي يَسير على خطى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق ولاعب النصر السعودي الحالى، وذلك بعد فوز الميرنجى على فالنسيا بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الليجا.

وقال ألفارو أربيلوا في تصريحات أبرزتها صحيفة "أس" الإسبانية: "لا توجد كلمات قادرة على وصف كيليان مبابي، كنا نعتقد أننا لم نرى شيئاً مثل كريستيانو رونالدو مرة أخرى ولكن النجم الفرنسي يسير على نفس النهج".

وواصل: "لمَ لا يَتجاوز مبابي أرقام رونالدو؟ لو كان هناك من هو قادر على إنجاز هذا الأمر فإنه سيكون مبابي".

وختم تصريحاته قائلاً: "أداء الفريق أمام فالنسيا كان مميز ونحن سعداء بالانتصار، وسنُواصل التحسن خلال الفترة المقبلة".