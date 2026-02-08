شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا، من قمة الجولة الثالثة والعشرين منالدوري الإسباني 2025-2026، والتي جمعت بينهما على ملعب ميستايا









يدخل المرينجي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 54 نقطة بينما يتواجد فالنسيا في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإسباني





وخاض ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: دانييل خيمينيز – أسانسيو – هويجن – ألفارو كاريراس

خط الوسط: أردا جولر – فيديريكو فالفيردي – تشواميني – كامافينجا

خط الهجوم: مبابي – جونزالو











