مفروض نمسك فيه.. شيكابالا يوجّه رسالة لمجلس لبيب بشأن نجم الزمالك

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، رسالة لمسؤولي القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بسبب ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وقال شيكابالا، خلال حواره ببرنامج "الكورة مع فايق"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2": "الفترة اللي فاتت كان في كلام كتير عن رحيل ناصر منسي، في الانتقالات الشتوية".

وأضاف: "ناصر منسي، بيقعد ومبيتكلمش ومبيلعبش، ولما بيلعب بتلاقيه، الناس اللي زي دي مفروض احنا نمسك فيهم".

وختم: "لما القيد يبقى مقفول متمشيش اللعيبة اللي عندك، متمشيش الناس اللي بتحارب بيهم".