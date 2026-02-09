قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من زامبيا

إسراء أشرف

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من زامبيا عقب الانتهاء من خوض مباراة زيسكو الزامبي في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة الزمالك غادرت زامبيا في الثانية بعد منتصف الليل في رحلة خاصة.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سموحة يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق زيسكو الزامبي على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد ليفي مواناواسا في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط ليتراجع للمركز الثاني في حين حصد زيسكو أول 3 نقاط ويظل في المركز الأخير.

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

ضحايا حادث بني سويف

وفاة عروسين بعد شهر من زفافهما إثر استنشاقهما غاز ببني سويف

الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: فقه المعاملات.. البيوع المنهي عنها في الإسلام "رؤية فقهية"

ملتقى الجامع الأزهر يناقش فقه المعاملات.. البيوع المنهي عنها في الإسلام

أذكار قبل النوم

أذكار قبل النوم .. ردد أفضل أدعية النبي ليلا للوقاية من كل سوء

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

