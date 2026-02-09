بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من زامبيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من زامبيا عقب الانتهاء من خوض مباراة زيسكو الزامبي في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة الزمالك غادرت زامبيا في الثانية بعد منتصف الليل في رحلة خاصة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سموحة يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق زيسكو الزامبي على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد ليفي مواناواسا في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط ليتراجع للمركز الثاني في حين حصد زيسكو أول 3 نقاط ويظل في المركز الأخير.