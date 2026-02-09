بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ

نشرت دنيا الألفي منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه اعتذارها على فيديو التراشق بالألفاظ الذي حصلت على الإيقاف عن الغناء لمدة شهيرين بسببه من نقابة الموسيقيين.

وقالت دنيا الألفي : أنا المطربة دنيا الألفي، بحترم جدًا كيان نقابة المهن الموسيقية وبقدّر دورها الكبير في تنظيم وحماية المهنة والحفاظ على قيمها.

وأضافت دنيا الألفي: اللي حصل كان موقف صعب ومكانش مقصود بأي شكل إني أسيء للنقابة أو لجمهوري أو لزملائي في الوسط الفني، وإذا صدر مني أي تصرّف أو رد فعل واتفسّر بشكل غير مقصود، فأنا بعتذر عنه بكل احترام وتقدير.

دنيا الألفي

وتابعت: أؤكد احترامي الكامل للنقيب مصطفى كامل ولمجلس النقابة، وأعلن التزامي التام بقرارات النقابة وقبولي الكامل للحكم الصادر بإيقافي لمدة 2 شهور وتوقيع غرامه، ثقةً مني في عدل النقابة وحرصها الدائم على مصلحة المهنة وأبنائها.

قالت : بعتذر من قلبي لجمهوري الغالي اللي دايمًا سندي وداعمي، ووعد مني إني أتعلم من أي تجربة وأكون دايمًا عند حسن ظنكم.. ربنا يوفق الجميع.. وتحيا نقابة المهن الموسيقية.

إيقاف دنيا الألفي عن الغناء

تصدرت المطربة دنيا الالفي محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لازمة خلال إحيائها حفل زفاف وصدور تصرف غير لائق منها مع أحد الحاضرين.

وبعد الواقعة، نشرت دنيا الألفي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لترد على الواقعة، فقالت: «اللي حصل امبارح في الفرح كان موقف صعب عليّا ومكنش مقبول بأي شكل.. أنا بنت وبشتغل في شغلي بكل احترام، ومن حقي الاحترام في أي مكان أكون فيه.

وجاء القرار عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله المطربة وهي تتلفظ بعبارات اعتبرتها النقابة مسيئة، الأمر الذي استدعى استدعاءها إلى مقر النقابة العامة، تنفيذًا لتعليمات النقيب العام، للتحقيق في الواقعة.

ومثلت دنيا الألفي أمام الشئون القانونية ولجنة العمل بالنقابة، برئاسة الدكتور علاء سلامة والوكلاء منصور هندى ومحمد صبحي وأيمن أمين ومشرف عام الاقاليم علي الشريعي، كما حضر أيضا الفنان احمد العيسوى وكيل النقابة والدكتور عادل مصطفى سكرتير عام النقابة، وخالد بيومي أمين عام الصندوق، حيث تم الاستماع إلى أقوالها، وصدر قرار بإيقافها عن العمل لمدة شهرين وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

من جانبها، قدمت المطربة اعتذارًا رسميًا عما بدر منها، مؤكدة أن ما حدث كان خارجًا عن إرادتها، ومشددة على احترامها الكامل لنقابة المهن الموسيقية وقراراتها، ومعلنة التزامها التام بتعليمات النقابة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على القيم الفنية والأخلاقية، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تسيء للمهنة أو الذوق العام.