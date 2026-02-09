فيها حاجة حلوة.. قمص يعلق زينة رمضان داخل كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالغردقة

كعادته السنوية وفى لفتة طيبة للتعبير عن مدى المحبة والأخوة مع المسلمين، أقدم القمص يؤانس أديب، وكيل راعى الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، على تعليق الزينة والأنوار وفانوس رمضان بمقر كنيسة السيدة العذراء، فى مشاركة لأجواء روحانيات شهر رمضان.

أعرب راعى أقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، عن سعادته بالأجواء المفرحة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، لافتاً إلى حرصه سنويا على تعليق الزينة والأنوار ومشاركة المسلمين أعيادهم قائلاً: "كلنا نسيج واحد في وطن واحد” ودائمًا الشعب المصري يشارك بعضه البعض في جميع المناسبات.

مشيراً اعتدت منذ سنوات على شراء فانوس رمضان وتعليقه بالكنيسة مع قرب شهر رمضان الكريم احتفالا بهذا الشهر الذى له خصوصية، فهو شهر الخيرات وشهر الترابط والتراحم بين المسلمين والمسيحيين لأنه شهر له طقوس خاصة ومرتبط دينيًا ويمس المشاعر.