أحمد بدوي يثمن التوجه الرئاسي لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي

ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب التوجيه الرئاسي بوضع ضوابط لاستخدام الاطفال لمواقع التواصل الاجتماعي ، موكدا ونحن الآن في أولي جلسات الاستماع هدفنا حماية النشء وحماية الاطفال خاصة في ظل حروب الجيل الخامس.

وأشاد بدوي خلال جلسة الاستماع اليوم للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية سواء بحجب التطبيقات والألعاب الإلكترونية وتنظيم وسائل التكنولوجيا الحديثة .

وبين بدوي بأن البعض متخوف من الية تنفيذ هذا القانون ولكن لابد أن نتخذ القرار بما يحمي المجتمع وأطفالنا شباب المستقبل ، خاصة في ظل حضور مسئولي جميع منصات التواصل الاجتماعي .

وينعقد الاجتماع بحضور الفنان أحمد زاهر بطل مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كما يحضر النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب وبعض هيئات مكاتب اللجان النوعية.