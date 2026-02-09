قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
أحمد بدوي يثمن التوجه الرئاسي لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي

اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
ماجدة بدوى

ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب التوجيه الرئاسي بوضع ضوابط لاستخدام الاطفال لمواقع التواصل الاجتماعي ، موكدا ونحن الآن في أولي جلسات الاستماع هدفنا حماية النشء وحماية الاطفال خاصة في ظل حروب الجيل الخامس.

وأشاد بدوي خلال جلسة الاستماع اليوم للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية سواء بحجب التطبيقات والألعاب الإلكترونية وتنظيم وسائل التكنولوجيا الحديثة .

وبين بدوي بأن البعض متخوف من الية تنفيذ هذا القانون ولكن لابد أن نتخذ القرار بما يحمي المجتمع وأطفالنا شباب المستقبل ، خاصة في ظل حضور مسئولي جميع منصات التواصل الاجتماعي .

وينعقد الاجتماع بحضور الفنان أحمد زاهر بطل مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كما يحضر النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب وبعض هيئات مكاتب اللجان النوعية.

رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الاطفال مواقع التواصل الاجتماعي النشء حروب الجيل الخامس

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

الفنان إميل شوقي

إميل شوقي يعلن موعد عزاء وجنازة شقيقته

فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

الثقافة تواصل مهرجان أسوان الدولي بعروض لفرق العريش وكازاخستان وبورسعيد ولاتفيا

عروض نوادي مسرح الطفل ببورسعيد

غدا.. انطلاق عروض نوادي مسرح الطفل ببورسعيد

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

