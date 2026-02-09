انطلاق الجولة الأولى من التصفيات النهائية لمسابقة دوري النجباء 2025

انطلقت الجولة الأولى من التصفيات النهائية لمسابقة دوري النجباء لعام 2025م، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وسط أجواء تنافسية متميزة تعكس المستوى العلمي الرفيع والأداء المتميز للمشاركين.

وتُجرى منافسات المرحلة النهائية تحت إشراف لجنة التحكيم المكوَّنة من الدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن، والدكتور إبراهيم المرشدي - مدير عام الإرشاد الديني، والدكتور حسين القاضي - مدير عام المراكز الثقافية، وعضو المكتب الفني، والشيخ طه النعماني القارئ بالإذاعة والتليفزيون، حيث تتولى اللجنة متابعة أعمال التقييم وفق المعايير العلمية والضوابط المعتمدة بالمسابقة.

وجرى تقسيم المديريات المتأهلة إلى ثلاث مجموعات، تضم المجموعة الأولى مديريات القليوبية وأسوان والجيزة، وتضم المجموعة الثانية مديريات بورسعيد والمنوفية وسوهاج، بينما تضم المجموعة الثالثة الديوان العام والغربية والفيوم، وذلك تنظيمًا لسير المنافسات، وتحقيقًا لأعلى درجات الدقة والشفافية في التقييم.

وأكدت الوزارة أن مسابقة دوري النجباء تأتي في إطار اهتمامها برعاية المتميزين علميًّا، وثقافيا، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز روح التنافس العلمي البنّاء بين المديريات، بما يسهم في إعداد كوادر دعوية مؤهلة قادرة على أداء رسالتها بكفاءة واقتدار.