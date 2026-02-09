قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

تقرر تعديل مواعيد بعض القطارات على عدد من خطوط  الشبكة بما يتماشى مع طبيعة التشغيل  وخدمة جمهور الركاب خلال الشهر الكريم، اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 18 فبراير 2026، ومع بدء شهر رمضان المعظم كالتالى :

100 جنيه| السكة الحديد تعلن زيادة غرامات ركوب القطارات لهذا السبب

المواعيد الجديدة 

- وقوف قطار رقم 3017 (ثالثة مكيفة) القاهرة / المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع.

- تعديل ميعاد قطار رقم 925 (مكيف) القاهرة / طنطا، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 18:45 ، ويصل محطة طنطا الساعة 20:10.

- إضافة مقرر وقوف لقطار رقم 297 ( إكسبريس ) طنطا / المنصورة بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب.

- تعديل ميعاد قطار 268 ( ركاب ) المنصورة / طنطا ، ليقوم من محطة المنصورة الساعة 13:25 ، ويصل  محطة طنطا الساعة 14:55 .

- تعديل ميعاد قطار 59 ( ركاب ) طنطا / المنصورة ، ليقوم من محطة طنطا الساعة 13:30 ، ويصل  محطة المنصورة الساعة 15:05 .

- تعديل ميعاد قطار رقم 1915 (سياحي) القاهرة / المنصورة، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 15:20 ويصل محطة المنصورة الساعة 17:40.

- تعديل ميعاد قطار 586 / 587 (مكيف) الإسكندرية / المنصورة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 14:20 ويصل محطة المنصورة الساعة 17:30 .  

- تعديل ميعاد قطار 63 ( ركاب ) طنطا / المنصورة ليقوم من محطة طنطا الساعة 15:50 ويصل محطة المنصورة الساعة 17:20 .

- تعديل ميعاد قطار 134 ( ركاب )  الجيزة / الفيوم ليقوم من محطة الجيزة الساعة 12:05 ويصل محطة الفيوم الساعة 15:00 . 

- تعديل ميعاد قطار 147 ( ركاب )  الفيوم / الجيزة  ليقوم من محطة الفيوم  الساعة 13:30 ويصل محطة الجيزة الساعة 16:00 . 

- تعديل ميعاد قطار 145 ( ركاب )  الفيوم / الواسطى  ليقوم من محطة الفيوم  الساعة 20:35  ويصل محطة الواسطى الساعة 21:30 . 

وذلك طبقًا للجداول المرفقة ، على أن تعود جميع القطارات المشار إليها إلى جداولها الاصلية المعمول بها حالياً عقب انتهاء شهر رمضان المعظم

وتقرر إيقاف تشغيل القطارين  رقم 2026 / 2027  ( تالجو)  القاهرة / الإسكندرية والعكس ، وذلك خلال شهر رمضان المبارك ولحين صدور تعليمات أخرى.

ووجه المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمتابعة المستمرة والاشراف المباشر من قيادات الهيئة علي كافة المستويات لاجراءات التشغيل وحركة القطارات على جميع الخطوط، مع التأكيد على مستوي الجاهزية الفنية وأعمال الصيانة اللازمة ونظافة القطارات قبل التحرك لوجهاتها المقررة.

السكة الحديد النقل القطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

طعنها .. القصة الكاملة لتعدي زوج على زوجته في طهطا بسوهاج

المتوفي

حبل المرجيحة لف على رقبته.. القصة الكاملة لوفاة الطفـ ـل أدهم بشبين القناطر

نتنياهو و ترامب

اجتماع حاسم الأربعاء .. نتنياهو يعرض قائمة مطالبه على ترامب | تفاصيل

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد