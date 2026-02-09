قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مناهج جامعة كامبريدج | محافظ المنوفية يفتتح المدرسة الرسمية الدولية IPS .. صور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

افتتح اليوم اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، المدرسة الرسمية الدولية  IPSبنطاق حي غرب شبين الكوم كأحد الصروح التعليمية الجديدة التي تشهدها المحافظة هذا العام ،  تزامناً مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني ،  وفي خطوة وطفرة جديدة تضاف للمنظومة التعليمية على أرض المنوفية ،  باستثمارات بلغت 40 مليون جنيه والمقامة على مساحة 2490م2 بإجمالي 28 فصل دراسي تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي العام والمجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.

جاء ذلك بحضور  محمد موسى نائب المحافظ ،  هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، الدكتورة مها ميخائيل مدير إدارة التعليم الدولي بوزارة التربية والتعليم ، الدكتور إيمان قرني المدير التنفيذي لشركة أميرالد للتطوير التعليمي ،  سيد شعبان رئيس حي غرب ،  هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم.

 أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة ، وشهد عروضاً فنية واستعراضية متميزة للطلاب ، وتفقد انتظام العملية التعليمية وعدداً من الفصول الدراسية والقاعات التي تساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب لإعداد أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور التكنولوجي ، وأجرى حواراً مع الطلاب للتعرف على يومهم الدراسى وطموحاتهم المستقبلية ، مقدماً دعماً مالياً لإدارة المدرسة تشجيعا لهم ومشيداً بحجم الأعمال المنفذة والتجهيزات ، مؤكداً حرصه الدائم على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه ذات أولوية أولى وأحد أهم محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته 

 وأشار وفد وزارة التربية والتعليم إلى أن المدرسة تعد واحدة من ضمن 31 مدرسة على مستوى الجمهورية تقدم تعليم دولى بريطانى ومناهج جامعة كامبريدج وهى الأولى بنوعها فى محافظة المنوفية.

كما افتتح محافظ المنوفية المدرسة المصرية اليابانية الجديدة باستثمارات تزيد عن 62 مليون جنيه على مساحة 4600م2 بإجمالي 14 فصل دراسي بكافة المراحل التعليمية المختلفة وذلك في إطار التوسع في إقامة تلك النوع من المدارس كأحد النماذج التعليمية الرائدة التي تتبناها الدولة المصرية لما تقدمه من منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين المناهج المصرية الحديثة وأفضل الممارسات التربوية المستوحاة من التجربة اليابانية بهدف إعداد جيل قادر على التفكير والابداع.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات والتقدم في ملف منظومة التعليم قبل الجامعي ، وذلك في عهد فخامة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية والذى أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم .

كما أكد المحافظ على أنه منذ توليه حقيبة المحافظة وضع قطاع التعليم نصب أعينه وعلى رأس منظومة العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية ، فحرص كل الحرص على التعاون التام مع وزارة التربية والتعليم وكافة الجهات للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة والتوسع في  تنفيذ الخطط المستقبلية لإنشاء المدارس لدعم قطاع التعليم وتلبية الاحتياجات والعمل علي تحسين جودة التعليم والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار لخدمة أبنائنا الطلاب.

محافظة المنوفية المدرسة الدولية أخبار محافظة المنوفية المنوفية افتتاح

