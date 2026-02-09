قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
محافظات

محافظ المنوفية يفتتح نفق البساتين بحي غرب شبين الكوم .. صور

افتتاح
افتتاح
مروة فاضل

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة " نفق البساتين " بحي غرب شبين الكوم بالمشاركة المجتمعية ، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الأنفاق وشبكات الطرق والمحاور المرورية الهامة والحيوية لتحسين كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات بمختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور  محمد موسي نائب المحافظ ، النواب سامر التلاوي ، شيرين عبد العزيز ، معتز حجازي ، شريف الغرابلي أعضاء مجلس النواب،  سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وخلال الافتتاح ، تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير ورفع الكفاءة، التي تضمنت أعمال الرصف وتغيير شبكة الصرف وتركيب وحدة رفع جديدة للتعامل الفوري في رفع تجمعات مياه الأمطار أول بأول ، وكذا تركيب إنارة حديثة فضلاً عن أعمال تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالنفق  لإضفاء مظهر حضاري وجمالي، موجهاً بضرورة الاعتناء بأعمال التطوير لضمان استدامته والمساهمة في تيسير الحركة المرورية  بما ينعكس ايجابياً علي جودة حياة المواطنين بالعاصمة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون في تحسين كفاءة البنية التحتية بكافة الخدمات الأساسية  بما يلبي متطلبات واحتياجات المواطنين وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات مؤكداً علي متابعته المستمرة والدورية لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها علي أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز بالمشروعات المستهدفة وتذليل كافة العقبات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية كوبري شبين الكوم

